比亞迪與菲財團達協議 Ayala成官方經銷商

阿亞拉將推售比亞迪的漢、唐、Atto 3及海豚4款車型系列。當中Atto 3系列車款，會安排在今年底於菲律賓推售。

在此之前，比亞迪已經安排在越南及泰國建生產設施，並且正式打入印尼市場銷售。翻查該集團的官網及相關網頁，其早在2012年已經透過Solar Transport公司，打開菲律賓市場的銷售，並早已於馬卡蒂設立銷售據點及陳列室，至今已經在當地發展11年。

比亞迪或接手福特巴西車廠

另外，比亞迪在巴西建廠方面亦有新的進展。根據彭博報道，美國福特車廠已經和巴西巴伊亞州落實協議，將退出位於當地的Camacari工廠之擁有權，據指這為下一步引進比亞迪接手有關廠房鋪路。

根據比亞迪的聲明，該集團會繼續在Camacari的實業項目之投資計劃，以及與巴伊亞州政府就推進有關計劃，進行必要的商討及談判。

除了在工廠建設之外，比亞迪在電動車的功能方面，亦更進一步，與Stingray簽署全球協議，有望為將來該集團在新車內引進及內置卡拉OK設施，再推前一步。