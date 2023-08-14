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市值包尾 系內孖寶恐被踢出恒指

【明報專訊】作為藍籌孖寶的碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）曾經被視為「一門雙傑」，不過隨着內房債務危機爆破，碧桂園上周內插水近三成，淪為罕見的藍籌毫子股。而截至上周五，碧桂園及碧桂園服務佔恒指比重已在藍籌最低之列，比重各僅佔0.1%及0.14%，市值亦在藍籌中包尾（見表），令在本周五（8月18日）恒指季檢被剔出的風險急增，股價或進一步走弱。

雖然恒指公司最終目標是將恒指成分股數目增至100隻，按理並無將碧桂園孖寶踢出局的迫切性。惟恒指公司籂選藍籌除了按市值及成交以外，也考慮財務狀况。

碧桂園盈警財困 增出局風險

恒指公司行政總裁巫婉雯早前接受本報訪問時便坦言，評估財務狀况會綜合看財務報告、損益表，盈利正是損益表的重要指標。恰恰上周碧桂園才發出破紀錄的盈警，料上半年已蝕介乎450億至550億元人民幣。

而銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，無論從市值、盈利表現、公司擬債務重組，或一些非量化的原因包括屢傳負面消息，碧桂園被剔出藍籌似乎是遲早問題。這亦為恒指帶來負面影響，愈遲剔除愈影響聲譽，因為始終公司已經虧損，違約、破產的風險都難以抹煞，故相信在保守操作下，恒指公司有機會將碧桂園在今次季檢剔除。

至於同系的碧桂園服務方面，雖然與碧桂園非從屬關係，只是姊妹公司，盈利亦無問題。但鄭懷武認為從恒指公司的角度，公司負面消息頻傳下，加上市值已是藍籌中最低的股份，或寧採保守取態，將之一齊剔除。

被動型基金或受累

不過，鄭懷武相信對市場影響不大，因一般主動型基金應已因應碧桂園潛在虧損、違約等風險「走緊」，相信主要是一些被動型基金如跟蹤指數型ETF等，可能受累。