霸菱梁宏傑：美限對華科技投資 屬市場意料之中

明報記者 葉創成

就美國總統拜登上周中所簽署的行政命令,限制對中國關鍵科技領域投資,美國資產管理公司霸菱梁宏傑在專訪中表示:「拜登政府提出建議限制,目標是防止美國資本為潛在可以作軍事用途的中國科技初創公司融資。作為是次行政命令的一部分,包括禁止投資半導體及人工智能等先進科技,這並無為市場帶來意外,原因是早已對這些科技進行出口管制 (Biden's administration has unveiled proposed restrictions aimed at preventing US capital from financing Chinese tech start-ups with potential military applications. A part of the executive order covers the ban on investments in advanced technology, e.g. semiconductor and AI, which are technically no new surprise as these technologies are already subject to export controls.)」。

梁宏傑續說:「我們覺得是次行政命令的焦點主要是就一些直接投資所帶來的無形好處——包括獲得人才、供應商及管理上的支持等做限制及要求申報,這些限制比較聚焦,影響更可能是在私募基金及初創企業等私人投資上,在現階段並不包括限制交易所買賣基金(ETF)等被動投資,因此對於公開市場上投資的影響並不明顯。(We think the focus of the rules is evident in the restrictions and reporting requirements that primarily target active investments providing intangible benefits, such as acquisition of talent or suppliers and management assistance. The scope of the restriction was kept rather targeted, and impacts would be more likely to surround the private investment side, such as Private Equity or Early-Stage Start-up, etc. What is not included in the executive order at this stage is the exposure to those restricted areas through passive investments (e.g. ETF). As such, the impact on public investments would not be significant.)」

無礙中美關係改善 仍有合作空間

至於是次限制令對中美關係的影響,梁宏傑分析:「短期來說,是次行政命令不太可能為中美關係帶來激烈的影響,但這的確會為長遠格局帶來啟示,原因是它為美國政府對中國科技管制提供先例,而中美兩國現時在掌握前沿科技上激烈競爭 。(In the near term, the executive order will unlikely have a drastic impact on the ongoing development of the China-US relationship. However, it does have implications for the longer-term picture as it establishes a precedent for the US government's tech control arsenal against China in the evolving competitive relationship surrounding frontier technologies.)」

「總括而言,我們相信美國與中國將維持競爭關係,尤其是半導體及人工智能等戰略性領域上,但兩國仍有些地方有共同利益、可以改善關係,例如新能源及氣候變化等議題。(Overall, we believe that US and China will maintain a competitive relationship, especially in strategically important areas such as Semiconductors and AI. However, there are still areas in which the two nations can improve their relationship and find common interests, such as alternative energy and climate change related issues.)」

值得注意的是, 隨着上屆美國總統特朗普在2018年首季宣布向中國加徵關稅,恒指當年1月由歷史高位33,484點回落,當年10月低見24,540點,惟跟着數個月市場曾憧憬中美有機會和解,恒指曾掉頭回升,2019年4月15日高見30,280點,梁宏傑在《Money Monday》第195期(2019年4月23日出版)、題為「股市撲頂、基金籲防風險」的封面故事提出,恒指當時估值已趨合理,除非中美貿易談判達成理想協議,否則大市上升空間有限,而恒指在見報後於30,000點附近回落,2019年餘下時間及2020年首季反覆下跌,2020年3月跌至21,139點,隨着該月美國重啟量寬(QE)救市始見底回升,惟2021年1月及2月短暫重上30,000點後,過去兩年半又反覆回落,上周收報19,075點(見圖1)。

2019年4月恒指處3萬點 曾籲防風險

由此可見,梁宏傑在2019年4月提醒「股市撲頂、籲防風險」是十分靠譜的觀點,故記者在是次專訪中也請教他對港股後市有何看法,他首先回顧何以過去4年多以來恒指表現如此差:「中國持續進行的去槓桿行動,曾經實施嚴格的防疫封城政策,以及一系列在科技、教育及地產等領域上的監管改革,都為本地及外國投資者信心帶來顯著影響,不斷升級的中美緊張關係更為熊市多踩一腳;而且隨着近月公布的數據顯示內地經濟動力明顯放緩,去年11月至今年1月市場憧憬隨着內地放寬疫情管控、經濟將會強勁復蘇的願望亦已經落空。」

中美關係若「邊際改善」 降港股風險溢價

向前望的話,梁宏傑相信上述部分負面因素應該會有望改善,他表示:「例如隨着近月內地經濟動力明顯放緩,政府已出手干預避免經濟進一步下滑,上月下旬召開的中央政治局會議便已提出減息、降準、放寬樓市買家限制以及對民企發展商提供更多財務支持等等,市場對此反應亦正面。」

至於政治層面,如前所述,梁宏傑相信,中美關係有機會出現邊際改善,此舉可以緩和對企業及供應鏈的干擾:「假如中美關係順利改善的話,中國股市的政治風險溢價可能下調,為投資者設定較低的障礙。不過,中長線而言,美國及中國可能仍會在前緣科技上處於戰略競爭關係,現時難以估算這所帶來的長期影響。」

綜合而言,梁宏傑預測,本港以至中國股市上市公司在是次業績期所公布、即今年上半年的企業盈利仍然疲軟,但隨着政策支持,相信企業盈利周期在下半年某一時點將會見底,加上估值現時不論對比歷史(見圖2及圖3)及其他市場均屬吸引,料估值有進一步改善的空間。

企業盈利周期料下半年見底 估值已吸引

回顧上周港股表現,《Money Monday》分析, 受累美國公布對中國科技投資限制,恒指全周下跌464點或2.38%,五大拖累恒指藍籌有四隻均與此有關,除了發展人工智能業務或受阻、孕育相關本土初創公司時料難再引入美資的中資科網股如美團(3690)、騰訊(0700)及京東(9618)外,亦包括近年有不少科網投資的平保(2318)(見表)。

在第19頁「技術取勝」欄目,記者亦分析了多隻或受美國對中國科技投資限制令影響的股票的技術走勢,包括中資科網股騰訊、阿里(9988)、美團、百度(9888)、京東及網易(9999)、中資晶片股中芯國際(0981)及華虹半導體(1347)及中資人工智能股商湯(0020)。

[封面故事]