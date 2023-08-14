moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美息雖近頂 惟今年難減息

【明報專訊】外圍方面，霸菱梁宏傑分析，隨着美國聯儲局上月再加息0.25厘，去年3月以來已加息5.25厘，相信可以幫助壓抑通脹，換言之，是次美國加息料已接近見頂，但他認為由於通脹只會緩慢回落至3%附近，而非聯儲局通脹目標的2%，因此他相信當局今年難以減息，最快明年才會考慮為貨幣政策轉向。

美通脹或頑固處3%附近

梁宏傑表示：「美國早前通脹急升，主要是由面對全球供應鏈瓶頸及美國財政政策刺激需求所致。在今年初，我們已看到隨着企業適應新形勢，供應鏈瓶頸改善的情况，與此同時，我們預期財政刺激、對消費者援助帶來的影響也可能在未來幾個月淡化，加上聯儲局已累積加息5.25厘、進取地收緊貨幣政策，而不要忘記的是，加息的效果在幾個月甚至幾季後才會全面反映，故我們預期通脹將會繼續回落。不過，中期而言，風險是假如即使通脹緩慢回落，但仍頑固地處於3%附近，即繼續高於聯儲局2%的目標，這樣的話，息口可能需要比很多人預期的更長時間維持在高位，因此，即使我們覺得現時已接近加息周期尾聲，但可能在明年前也不會看見貨幣政策轉向，正因如此，我們並不覺得美元匯價短期會轉弱。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]