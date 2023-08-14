美息雖近頂 惟今年難減息

美通脹或頑固處3%附近

梁宏傑表示：「美國早前通脹急升，主要是由面對全球供應鏈瓶頸及美國財政政策刺激需求所致。在今年初，我們已看到隨着企業適應新形勢，供應鏈瓶頸改善的情况，與此同時，我們預期財政刺激、對消費者援助帶來的影響也可能在未來幾個月淡化，加上聯儲局已累積加息5.25厘、進取地收緊貨幣政策，而不要忘記的是，加息的效果在幾個月甚至幾季後才會全面反映，故我們預期通脹將會繼續回落。不過，中期而言，風險是假如即使通脹緩慢回落，但仍頑固地處於3%附近，即繼續高於聯儲局2%的目標，這樣的話，息口可能需要比很多人預期的更長時間維持在高位，因此，即使我們覺得現時已接近加息周期尾聲，但可能在明年前也不會看見貨幣政策轉向，正因如此，我們並不覺得美元匯價短期會轉弱。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]