頻繁外遊 全年旅保更划算

明報記者 劉敬華

及早制定外遊行程的好處，在於有機會獲取預訂機票、酒店或觀光點門票的早鳥優惠，但卻要冒上計劃趕不上變化的風險，如出遊在即目的地爆發大型罷工潮，又或是受保人於出發前病重，而被迫取消行程。若於意外發生前早已購買旅遊保險，事前預訂不可收回的外遊預付費用損失，如機票、酒店及預訂活動費用，有望透過旅遊保的賠償而大大減低。鑑於具有較完備保障的旅遊保險，即使保障期僅為數天，保費也可逾百元，假如年內出遊次數較多，又或是當中涉日數較長的長途旅程，購買不設出遊次數限制的全年旅遊保障或可慳得更多。

部分旅保提供多次保障

以是次比較的旅遊保險計劃為例，假設每次外遊旅程來回合計5日，其中安聯旅遊保險銀計劃遠赴美國的單次旅程來回5日保費為224.17元，同一計劃目的地為全球的全年計劃保費則為989.4元，意味若於一年內出遊5次，選擇全年計劃保費會較分別購買5次單次5日來回旅程保障划算。要留意，部分旅保的單次行程與全年計劃的保費差距會較大，如安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃的單次旅程5日來回保費為195元，同一計劃的全年保障保費則為1873.5元，若僅出遊5次每次5天，分5次購買單次旅程保障合計保費為975元，相較購買同一旅保的全年計劃划算。

此外，假如未來一年已預訂行程當中包括較長日數的長途旅行，更應計算清楚是否該購買全年計劃。再以上述的安聯旅遊保險銀計劃為例，若計劃中的美國之旅達到14天，單次來回旅程的保費便會增至573.35元，幾乎為全年保障保費的一半。即使外遊次數不逾5次，也可考慮部分可提供多次旅程保障的旅保，藍十字智在遊是其中之一，以該旅遊保的全球計劃-尊尚計劃為例，單次旅程來回5日的保費為278元，「至醒會」會員價為222.4元，同一計劃下可保障全年最多3次出遊的多次旅程保障（每次5日）保費可低至375元（為「至醒會」會員價），亦不失為年內出遊3次的抵玩之選。

匯豐旅遊最高500萬保障

購買旅遊保險最重要的意義，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障，由於在同一計劃無論是選擇單次旅程保障、多次旅程保障或全年保障，計劃下各分項保障額不會改變，若選擇全年保障更應選擇能提供較高醫療保障額的旅保。是次比較數個醫療保障總額達100萬元的旅保計劃，當中以匯豐旅遊萬全保環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，安聯旅遊保險金計劃也可提供200萬元的醫療保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]