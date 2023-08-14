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陸振輝：隨緣樂道 煩惱自離

【明報專訊】有人說上善若水，那水有什麼東西值得人去效法？

水避高趨下是一種謙遜、奔流到海是一種追求、剛柔相濟是一種能力、海納百川是一種器度、滴水穿石是一種毅力、洗污滌垢是一種奉獻。

人生世上，不可能事事一帆風順，總會有煩惱和憂愁。當不順心的事困擾着你的時候，那應該如何自處呢？答案不過是隨緣自適，煩惱即離。何謂隨？隨並不是跟隨，而是順其自然。不怨恨、不冒進、不逾度、不強求；隨並不是隨便，而是把握機緣，不悲觀、不呆板、不慌亂。緣則在惜緣。生活其實是一種妥協、一種忍讓、一種遷就、一種適應。不是世間萬事都要針鋒相對，愜意的生活，一定既有陽光明媚，但也會有細雨朦朧。

以美好的心欣賞周遭事物

人生的苦樂，只會取決於自己的內心。要以美好的心，欣賞周遭的事物；以真誠的心，對待每一個人；以負責的心，做好份內的事；以謙虛的心，檢討自己的錯誤；以不變的心，堅持正確的理念；以寬廣的心，包容有負你的人；以感恩的心，欣賞擁有的事物；以平常的心，接受既定的結果；以放下的心，面對難忍的割捨。退休者早已看遍千紅萬紫、行遍千山萬水、歷遍千辛萬苦，如今只要肯隨緣樂道，生命中的舒心往事，定不會煙消雲散，而會深深鐫刻在歷史的深處，珍存在後人的記憶之中。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]