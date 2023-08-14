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梁振輝：外幣逼近支持位 美元回吐機會升

【明報專訊】美元上周仍然保持強勢，美國主權評級下降、數據表現偏弱及加息預期降溫均未見帶來重大影響，現時美匯指數仍然受制於200天線的阻力位103.41水平，若能突破或有機會回試3月時的高位105.88水平。

當然美元在過去半年的升幅甚為跨張，由99.57水平一直升至102.84才見阻力，短線出現回吐亦不足為奇。

美元會否出現回吐，可以留意近期較為強勢的歐元走勢。歐元兌美元由7月中的1.12水平回落至8月初低位1.09邊陲展現支持，近日亦正挑戰1.10的阻力位，而下方一直守在100天線1.0930之上。歐元區將公布第二季的經濟增長及就業數據，將反映在持續加息後的經濟表現，亦可能會影響市場對歐洲央行往後的加息預期。

除了近期強勢的歐元，亦可以留意近期表現疲弱的日圓來判斷美元後市的大方向。美元兌日圓連升兩周，逼近6月底的高位145水平。

美元兌日圓145水平或遇阻

回顧6月底的市况，美元兌日圓正好在145水平見頂回落，同期美匯指數亦由103水平回落至7月中的99.57。歷史會否重演，未來兩周應該將有清晰的發展。

若加上技術走勢作判斷，不少外幣已逼近支持位，甚或是接近技術超賣，出現反彈的機會較高，當然美國數據的表現，以致是美聯儲委員的講話均可以牽動市場情緒，但至少投資者要提防美元出現回吐的風險正在增加。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]