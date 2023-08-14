許健生：拜登禁投 痛中有機

同時，美國一向提倡的市場經濟和公平競爭，現在就為了所謂的「國家安全」而影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈。筆者認為「國家安全」只是另一個指控他人有「具殺傷力武器」的理由，其真正目的就是「打老二」，絕不容許其他國家超越自己的領導地位及影響美元作為世界主要交易貨幣的角色。若失此角色，全球必然會陣痛，但對美國經濟會是海嘯般的影響。

美國總統拜登簽署這一行政命令正式拉開了制定規則的序幕，以禁止美國公司投資來自「受關注國家」的企業，但這些規則預計將不適用於所謂的組合投資，即企業通過股票市場被動投資於公司，而是側重於私募股權、風險投資和其他公司的主動投資。現在，這些規則將進入公開徵求意見階段，預計將進一步明確哪些投資是禁區。

其實今次的行政令也醞釀了多時，所以市場並沒有太大震盪。只是禁制令中包括香港及澳門特別行政區，有點覺得要來的終要來。因為過去西方國家都會將香港及澳門以獨立地區看待，但相信這個特殊待遇，隨着西方社會與中國的關係持續緊張將慢慢消失。今次禁令將會影響美國與香港的雙邊投資。根據2022年的數據：美國投資香港共3600億港元，排名第六 ；而香港投資在美國共1400億港元，排名第九。

港綑綁在禁制令內 美封了自己後路

美國將香港綑綁在今次的禁制令，對兩地實無好處，更封了自己的後路。過去當美國制裁中國禁運一些高端科技產品往中國，他們也「樂意」見到香港作為一個缺口，那姿態擺了，生意可繼續做。今次將自己的後路也封得密密，可能就是為了帶出一個更具威嚇的信息，畢竟距離台灣大選不夠半年。

那是否代表香港未來的創科發展一片暗淡？這也未必。筆者相信危中必有機，要知道當年有錢學森回國發展航天科技，雖走了一條不簡單的路，但中國今天在航天科技發展的領域上也是全球頂尖。經過過去30年的沉澱，中國具有良好的科技基礎。但今次禁投令亦會衍生以下問題：

（1）經濟關係緊張：可能進一步加劇中美兩國之間的經濟緊張關係。限制美國公司在中國高科技領域的投資可能減少雙方的商業交流和合作機會，導致經濟合作受到限制。

（2）科技合作受阻：可能對中美之間的科技合作造成一定的阻礙。由於限制投資和技術交流，可能降低了雙方在人工智能、半導體和量子電腦的合作機會。這可能導致技術創新速度放緩，並限制了雙方共同應對全球挑戰的能力。

（3）供應鏈分離：可能推動中美之間的供應鏈分離。受限於投資和技術交流的限制，一些公司可能不得不尋找替代方案，以減少對對方國家的依賴。這可能導致供應鏈的重新配置，帶來一些經濟和市場不確定性。

（4）競爭加劇：可能導致中美在高科技領域的競爭進一步加劇。受限於投資和技術合作的限制，雙方可能更加注重自主創新和發展本國的科技產業，以減少對對方國家的依賴。這可能引發一場技術和經濟競爭，雙方都希望在關鍵領域取得領先地位。

雙方或更注重自主創新和發展本國科技

中國在發展人工智能、高端半導體科技及量子信息技術缺的不是資金，更重要是電腦算力。但美國早前已實施了禁運高端芯片，如Nvidia(美：NVDA)的A100、H100芯片等，那內地科企也兵來將擋、水來土掩，盡自己的方法找出自己的路。好像內地興建跨海大橋時，被歐洲大型鑽挖機供應商不合理敲詐。中國工程團隊炒掉了歐洲供應商，自己研發鑽挖機，雖然路確是走遠了，但最終也成功研發出來，並掌握了世界領先的大型鑽挖機的技術，可謂是因禍得福。

需要注意的是，此「禁投令」的影響取決於政策的具體細節和最終執行方式，以及雙方在應對政策後的反應和調整。中美之間的經濟關係和科技合作是複雜而多層面的，無法簡單預測其發展的結果。而中國本身市場的規模亦不小，過去打造了騰訊（0700）及阿里（9988）這些超級大企，不少海外投資機構亦獲得豐厚的回報。今次美國禁投令會否是搬石頭砸自己的腳呢？

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]