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摩根大通亞洲：短炒業績 騰訊購16940

【明報專訊】繼阿里巴巴（9988）之後，市場將聚焦騰訊（0700）本周三公布的季度業績。據彭博社綜合市場預測，騰訊第二季收入按年或有10%以上升幅，主要受惠於遊戲、廣告及金融科技業務復蘇。經調整盈利按年或有30%以上的增速，由於市場推廣開支減少，預料經調整EBITDA利潤率按年亦會有改善。

不過，市場關注騰訊在遊戲及AI方面加大投入，會否影響日後毛利表現。另外投資者將注視管理層對類ChatGPT產品「混元」的開發進度會否提供最新進展。

股價走勢上，騰訊股價近日於50天線（現處約339.4元）附近徘徊，如投資者計劃於業績前進場作短線部署，可參考較高槓桿騰訊購（16940），行使價390.61元，實際槓桿約12倍，2023年10月26日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意騰訊沽（15598），行使價288.68元，實際槓桿約8倍，2023年12月19日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]