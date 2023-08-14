陳永傑：美加息料快完 明年減息

美國6月個人消費開支（PCE）物價指數按月升幅擴大至0.2%，按年升幅放緩至3%。扣除食品及能源的核心指數按月升幅放緩至0.2%，符合市場預期，按年升幅放緩至4.1%，略低於市場預期。

美國6月個人開支按月上升0.5%，略高於市場預期，個人收入上升0.3%，低於市場預期。筆者相信油價及小麥價格近期上升，對美國通脹推升無太大刺激，美息明年會逐步下調。

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig指出，摩根觀點是本次加息周期應該是期最後一次加息。除非經濟前景急劇惡化，否則任何關於降息的觀點都應該堅定地推遲到明年。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong認為，聯儲局將在9月份暫停加息。

美國銀行維持9月聯邦公開市場委員會會議上再次加息0.25厘的觀點，美銀行政總裁莫伊尼漢預期，美國經濟將於明年上半年出現輕微衰退，預計明年中開始減息。

筆者預計，美國加息經已差不多見頂，即使9月再加息一次0.25厘亦無傷大雅。美國通脹近期回軟，藉加息壓止通脹的理由變得牽強。最近美國樓市股市等投資市場明顯轉強，世界各地樓市股市亦步亦趨向上，但投資市場向好只是起步不久，假如美息被確認見頂，全球樓股將會進一步升高。在世界各地樓股與歷史高位普遍尚有一段距離，破頂後利潤更加可觀！

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]