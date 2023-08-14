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廖偉強：別人恐懼時我貪婪

標籤：廖偉強

【明報專訊】經濟與樓市的起伏，其實是正常不過的事，但每次樓市淡靜的時候，總會出現一面倒的聲音，引導了大眾的走向，蓋過實質的結果。例如在1997年之前，樓市連升幾年，大家都信「今天買入，明天就能夠賺錢」。

就算當年銀行供款利率動輒逾10厘，但樓價升勢未有受阻，因買家及炒家不理會風險，完全沒計算過自己承擔能力，大部分人都被大眾的聲音蓋過理智。回說現在，樓價因為恢復通關後經濟開始重啟，有過一輪升勢，但之後幾個月，市民漸漸發覺經濟未能完全復蘇，很多商業活動因人手不足而拖慢。這時大眾的聲音轉趨消極，亦會無視很多正面因素；特別是長期看淡樓市的專家，會以很多數據去證明樓市不振。不過，筆者也列舉一些利好因素，給讀者們參考：

1.發展商是商業機構，只要計算過有盈利，用什麼價格定位是取決於商業決定，更何况大部分之前推出樓盤，沒有和二手市場的同步減價，今次只是追回相二手市場價格差距。

2.經濟復元需要時間，通關後，經濟確實比之前好；特區政府不斷向外宣傳，爭取更多外商來港發展，未來經濟環境肯定會一天比一天好。

3.放寬按揭的威力尚未顯現，筆者認為只是滯後現象，當樓市的信心回復過來，大家會看清其正面影響。

4.本港吸納人才措施如火如荼，內地來港專才不斷增加，對香港經濟絕對有刺激作用，對房屋需求必增的。

5.息口已經見頂，未來只有橫向及向下，高息壓力將會逐漸解除。

這個時候，大家仍要以大眾的眼光去看樓市，還是發揮獨特眼光去把握機遇？目前入市，更容易與業主談判，壓低價錢的機會亦相應增加，這就是「別人恐懼時我貪婪」的道理。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]