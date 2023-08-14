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馬泰陽：買賣雖淡 租巿旺

標籤：馬泰陽

【明報專訊】今年租務市場氣氛特別沸騰，有不少內地生來港讀書、內地專才，甚至本地家長，均在暑假前作最後衝刺，積極在市場上搶租優質理想樓盤，成為租務市場的重要動力。

事實上，由於美國聯儲局上月加息0.25厘，令聯邦利率升至逾22年來的高位，而且現時仍未有加息周期完結的確實時間表，故市場預期下半年仍有加息的可能，拖累本港的樓市表現。與此同時，內地經濟復蘇速度遜市場預期，加上中美關係遲遲未有改善的突破，影響市場氣氛，有不少準買家暫緩置業步伐，「轉買為租」，為租金市場帶來支持。

隨着本地大學開學在即，有不少內地及海外的大學生來港升學，延續本港暑期租務旺市，特別在鄰近大學、名校區及港鐵站沿線的需求尤其大增。當中有不少內地租客都是透過睇片或VR睇樓，並拍板決定承租，有部分租客更鎖定目標，甘願一次過預繳全年的租金。

另外，亦有不少本港專才陸續來港，帶動本港的租務需求掀起新一波的動力。支持租金持續向上。據差估署的資料顯示，本港6月份的私人住宅租金指數報181.1，按月升約0.6%，連升5個月，按年升逾1.7%，上半年累計升近3.2%。

另一邊廂，本港的樓市復蘇進度不似預期，首4個月樓價升約6.3%，但5月起樓價掉頭回落，截至8月7日，升幅已經收窄至3.8%。綜觀首7個月整體住宅物業的表現，無論價量、一手及二手皆是差強人意。尤其二手方面，預計首7個月成交量僅錄24,400宗，創近10年同期第三低紀錄，僅高於2016年及2022年同期，較2020年及2021年同期更分別減少13%及40%。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]