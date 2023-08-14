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買危疾保留意保障年齡上限

【明報專訊】準備退休所需儲備時，最難預測的因素除了壽命，便是退休後的健康狀况。為免出現難以預測的病况打亂退休後的預算，應及早購買住院保險，並配以危疾保以防萬一，不妨留意可就老年疾病提供特別保障，又或可提供多次賠償的危疾產品，惟要留意相關保障是否設有年齡限制。

明報記者 劉敬華

無疑趁年輕時養成健康的生活習慣，比投保任何保險更能保障退休後與健康相關財務開支，無奈生活節奏急速下，談何容易。再者，新型疾病的出現難以估計，如新冠疫情。據衞生防護中心數據，2022年本港三大致命殺手分別是癌症、肺炎及2019冠狀病毒病，心臟病則屈居第四位。會對退休後財政構成影響的，還有需加強照顧的老年疾病，如認知障礙症(俗稱老人癡呆)，據香港認知障礙症協會的數據，現時本港每10名70歲或以上長者中便有1人確診認知障礙症。

宜選可提供多次賠償產品

隨着醫學的進步，患上危疾的存活率持續提升，代價則是花上龐大的治療費。危疾一般需要較長的療養期，治療費加上日常生活開支很大機會逾百萬元，如需聘請看護或家務助理等，整個療養期所需隨時逾200萬元。由於療養期往往不需住院，此部分開支不可透過住院保險抵消，但可靠一旦患上危疾便可獲一筆賠償金的危疾保險應付，否則便只能以自身儲蓄支付。

一般而言，當投保人患上嚴重危疾，如符合保單的危疾定義，將獲投保額的100%賠償，賠償額視乎投保人所選的投保額而定。危疾療養期可長達2至3年，投保額可以個人3年薪金作為投保額的參考水平。投保額愈大，保費相對亦會較高，若計及為退休作出的其他儲備供款、住院保險保費，以及日常生活費後，有一定財政壓力的人士或未能購買太大保額，但有理財顧問建議投保額最好不少於50萬元。

選擇危疾保時宜選可提供多次賠償的產品，因此類產品賠償額可高於保額100%，但要留意即使該危疾保提供終身保障，當中的多次賠償保障只至特定年齡。目前忠意保險的跨越無限保，是市場上少數可就癌症、中風及心臟病提供多次賠償，而保障期可至100歲的選擇。

有產品為認知障礙症提供保障

此外，也可留意能就認知障礙症或腦退化提供特別保障的產品，如友邦「愛伴航」危疾保障、安盛摯愛保危疾保障（升級版）及保誠「誠保一生」危疾保也可就嚴重認知障礙症或腦退化症提供終身年金，但3者均設確診年齡限制，一般設於85歲，即如若受保人於86歲確診，便不能獲得此項保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]