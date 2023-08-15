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內房遠洋接力違約 8境外債停牌 碧桂園財困挫18% 下月到期債擬展期

【明報專訊】內房違約潮浪接浪，今次風眼是國企背景內房遠洋集團（3377）公布，未能按發行人要求於寬限期前，即8月13日或之前支付票據利息2094萬美元而導致違約，昨開市前8隻境外債齊齊停牌。同時，集團發出盈警，預告半年巨虧最多介乎170億至200億元人民幣，相較去年中期僅蝕10.87億元人民幣，足足擴大最多17倍。

明報記者 方楚茵

遠洋指出，巨虧是由於內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降，以及對物業項目計提的減值撥備增加；及分佔合營企業和聯營公司的業績下降。

市場在民企、國企背景的內房都支撐不住的負面情緒籠罩下，內房、物管再次捱沽急挫，當中11隻境內債昨開始停牌的藍籌碧桂園（2007），雖已極速開始債務重組，惟未見回氣，全日曾跌19.4%，收市仍慘跌18.75%至0.8元；至於姐妹公司碧桂園服務（6098）亦難倖免，曾跌近11.7%，全日收跌9.65%，報6.74元。

遠洋具國企背景 料蝕最多200億

碧桂園快速開始債務重組，綜合市場消息顯示，碧桂園擬為9月2日到期、餘額達39億元人民幣的私募債「16碧園05」展期36個月，分7期兌付。

據指，展期方案中，「16碧園05」到期後，碧桂園只付利息無現金首付，到期後第一個月至第三個月將分別支付2%的債券本金，到期後第12個月、24個月及30個月，即2024年9月、2025年9月及2026年9月分別支付10%、15%和25%的本金，最後44%的到期本金將在2026年9月支付。

碧桂園爆雷的起源，是在本月7日未支付到期的兩筆美元債息2250萬美元，目前正進入寬限期，惟暫仍未見有付息消息或安排，未知是否再次出現境內、外債務處理有別的情况。

大摩看淡碧桂園銷售 削目標價69%

而繼摩根大通及高盛後，摩根士丹利接力發出報告，將碧桂園目標價由2.4元削68.8%至0.75元，評級由「中性」降至「減持」。

大摩預期在負面消息籠罩下，碧桂園銷售將進一步惡化，樓盤買家對未完工樓盤停工的憂慮增加，加上地方政府可能收緊公司預付監管資金的使用，供應商亦會收緊建築材料的供應，將令碧桂園的資產價值及流動性狀况進一步惡化，導致公司開工減慢及利潤率嚴重受壓。

傳龍湖提前償還17億債 股價跑贏同業

不過，同為藍籌的內房龍湖（0960）卻逆水行舟。據內媒指出，龍湖旗下的附屬公司已將17億元人民幣的款項，存入境內債「18龍湖04」債券的兌付專戶，目前龍湖年內境內到期債務僅餘11月到期的1.19億元人民幣。

報道又指出，目前龍湖今年內到期的境內債餘額，僅餘11月到期的1.19億元人民幣。而2024年1月到期的153億港幣銀團貸款，則已提前償還72億元，並計劃在明年全部償還。龍湖昨日收報17.16元，跌1.8%，已跑贏大部分同業。