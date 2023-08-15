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恒大汽車獲紐頓39億購28%股權

【明報專訊】恒大汽車（0708）上月復牌後擬尋求集資約5億美元（約39億港元），至昨日見成果。迪拜電動汽車公司紐頓集團（美：NWTN）宣布向集團戰略投資5億美元（39億港元），收購其27.5%已擴大後股份，每股收購價為0.6297元，較昨恒大汽車收市價折讓62.96%；並有權提名恒汽董事會多數成員，交易料今年第四季完成。紐頓昨早段升逾3%；恒大汽車昨收報1.7元，升14%。

恒大汽車同時公布債轉股交易，與恒大集團（3333）、恒大主席許家印、丁玉梅等簽訂債轉股協議，將向其配發合共54.4億新股，認購價每股3.84元，認購金額將根據抵消協議，透過抵消恒大汽車結欠上述簽約各方的相關貸款而支付。完成上述後，恒大集團將於恒汽持股降至21.75%，即紐頓成恒汽的單一最大股東。

債轉股後 恒大持股降至22%

紐頓與恒大集團及許家印等簽訂投票權制約契據，恒大及/或許家印日後行使股東權利時，須確保與董事會立場或決定一致。

值得留意是次公告內，以往列為恒大董事長許家印的配偶丁玉梅，突界定為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。翻查恒大集團3月下旬的債務重組公告，「恒大應盡最大努力以使丁玉梅女士」等給予恒汽的貸款轉股，加上沒提及兩人的關連，或反映兩人關係有變化。

紐頓總部位於迪拜，2022年在美上市，集團於中國金華擁有零部件配套生產基地，在阿聯酋阿布扎比的工廠完成生產，供應全球市場。