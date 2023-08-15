moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港交所明放榜 大行料靠投資收益撐起

【明報專訊】港交所（0388）將於明日（16日）放榜，上半年港股估值下跌，拖累日均成交額（ADT）按年跌兩成至1028.4億元，新股市場續表現疲弱，令港交所交易收入下降。有大行下調港股日均成交預測，但在高息環境下，料港交所的投資收益穩固而且有顯著增加。

大摩料次季純利按年增46%

摩根士丹利最新報告預測，港交所第二季純利按年增46%至31.58億元，主要受投資收益帶動，料投資收益按年大升逾51倍至15.76億元，再創新高，佔總收入29%。去年底一度飈升的港元拆息，近月再重上高位，滯後效應有利港交所投資收益進一步向上。惟其核心利潤偏弱，ADT減少拖累交易費用按年減少11%至14.57億元，加上IPO市場疲弱，料上市費用收益跌12%至3.81億元。

另外，該行亦同時下調2023年至2025年的日均成交額預測，分別減9.8%、2.9%及2.9%。大摩維持對港交所減持評級，目標價由253元下調至251元。

瑞信預期，港交所季內純利按年增46%至32億元，投資收益將達15億元。該行指出，本港二級市場活動減弱，第二季ADT由今年首季回落近兩成，續削今年至2025年成交額預期。於今年3月底，港交所推出特專科技上市新章，惟未能激發起市場強烈興趣，新股市場持續疲軟。瑞信維持中性評級，目標價由343元下調至339元。

摩通維持增持評級 目標價降至376元

摩通預測，港交所季內純利按年增29%至28.01億元，當中投資收益按年增25倍至13.19億元，預期全年投資收益將增長4倍以上，達57億元。摩通維持增持評級，惟目標價由388元下調至376元。另高盛亦維持買入評級，目標價400元。