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劉宇亮：恒指向下空間有限

【明報專訊】本周初，恒指承接8月弱勢低開，主要原因有二，首當其衝的是近期關於碧桂園（2007）的信息引起了市場的廣泛關注，面臨着還債壓力，其融資和財務狀况成為了焦點。

執筆時，據知情人士透露，碧桂園提議把9月2日到期的境內債「16碧園05」展期36個月並分期兌付，目前正在徵求部分持有人對方案的意見。

另外，央企中融信託傳出「爆煲」、停止兌付產品的消息，內媒稱規模約3500億元人民幣。中融信託回應，清退公告屬詐騙，已向國家反詐中心舉報。

恒指料兩周內反彈 目標19300點

在8月，恒生指數下跌了7%，相當於1400點，跌至18,500點水平。這一水平是7月24日中共中央政治局發布公告之前的最近低點。本月波動的最高點和最低點之間的差距為1776點，完全滿足了月內波幅的需要。在超賣的情况下，月內再跌幅度相當有限。預計未來兩星期內會出現反彈，目標為19,300點，這是所有主要移動平均線（SMA）所在的位置。

博反彈投資者可留意大型科技股，近期為業績期，帶頭公布的阿里巴巴（9988）次季業績表現理想，純利上升48%，勝過市場預期，對其他科技股有牽頭作用。電訊股份方面，在跌市中股價相對靠穩，如中國電信（0728）也在業績方面表現出色，最新派息比率升至65%，整個板塊相信會跑贏大市。

Arte CapitalManagement助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]