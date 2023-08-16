恒指跌192點1個月低 成交金額縮至819億

【明報專訊】內地出手降低中期借貸便利（MLF）及逆回購利率，為2020年4月以來最大的降幅，但是未釋除市場對經濟轉弱的疑慮，加上內房違約危機陰霾未散，港股昨日低位爭持，恒指最多跌260點，低見18,513點；收市跌幅略為收窄報18,581點，仍然要跌192點，見一個月低位，成交金額則縮減至819億元，單日減少222億元。