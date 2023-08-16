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恒指跌192點1個月低 成交金額縮至819億

【明報專訊】內地出手降低中期借貸便利（MLF）及逆回購利率，為2020年4月以來最大的降幅，但是未釋除市場對經濟轉弱的疑慮，加上內房違約危機陰霾未散，港股昨日低位爭持，恒指最多跌260點，低見18,513點；收市跌幅略為收窄報18,581點，仍然要跌192點，見一個月低位，成交金額則縮減至819億元，單日減少222億元。

消費相關股捱沽 九置挫逾8％

昨晚恒指夜期保持輕微低水，截至昨晚9時保持低水47點，低見18,534點。港股持續走弱的同時，美匯則走強，並且企穩在103以上， 離岸人民幣兌美元試穿7.31，見11個月最低，種種利淡港股走勢的因素，仍然困擾着投資者情緒。

在眾多行業股當中，與內地消費概念相關的九龍倉置業（1997）、周大福（1929）、海底撈（6862）及百威亞太（1876）股價全面受壓，昨日分別錄得8.1%、4.7%、4.5%及3.3%跌幅；持續受壓的藍籌內房股碧桂園（2007）則逆市做好，升1.3%至0.81元；出口相關的創科實業（0669）及東方海外（0316），則分別升2.2%及0.9%。

北水撈底 盈富中移買最多

重磅科網股騰訊（0700）在派發中期業績表前，則見「北水」淨購入2.93億元。「北水」除了趁低撈底淨買入盈富基金（2800）金額最多，涉資多達7.04億元之外，亦買重中移動（0941）及碧桂園服務（6098），分別淨購入6.78億元及1.08億元，佔兩股總成交的比例高達41%及20%。總體北水淨流入港股共68億元，為連續第三天淨流入，反映投資者趁勢低撈。