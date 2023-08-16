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內地7月零售工業固投數據齊遜預期

【明報專訊】內地7月零售、工業增加值及首7個月固投數據均遜預期。固投方面，1至7月按年升3.4%，遜預期的3.7%、亦從上半年的3.8%放緩；房地產行業的萎縮繼續成為拖累固投的主因，當中首7個月房地產開發投資倒退8.5%、較上半年跌7.9%進一步擴大，房屋新開工面積亦按年減24.5%。分析指出，近期最大的內房發展商之一亦出現財務問題，對旨在重振行業而實施的政策措施潑了冷水，政府需實施更多貨幣及財政刺激政策，為房地產市場提供支撐。同時固投增長續由國有控股主導、首7個月民間投資續見按年倒退、跌幅並較上半年見擴大（見表）。

消費零售方面，7月按年僅升2.5%，創今年以來最低增長，經季節性及基數效應調整後，按月更見倒退0.06%，為今年首次出現。受累於汽車銷售連續兩個月倒退，按年跌1.5%。年初以來一直為消費領頭羊的餐飲收入，7月增長15.8%，較前月增長16.1%放緩，亦是今年內最低增長。

房地產開發投資跌幅擴大

內外需求依然疲弱，工業增加值按年由6月增長4.4%放緩至3.7%，低過預期4.3%。上遊行業的增加值繼續拖累，反映原材料物價持續通縮。採礦業增加值按年增加1.3%，較6月的1.5%放緩。此外，服務業生產指數亦放慢1.1個百分點至5.7%，為今年以來最慢。

事實上，7月已排除了去年上海解封的高基數效應影響，更能反映經濟實况，惟主要經濟數據普遍差過預期。大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地零售及服務業復蘇動力轉弱，房地產投資乏力，工業活動疲弱，加上外圍製造業普遍出現疲態，下半年內地經濟復蘇將遇上挑戰。不過，由於去年基數較低，預料內地今年經濟增長仍有機會達到5.2%。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，房地產市場仍是經濟放緩的最主要因素，最近一間大型信託公司的的問題亦或會令房地產市場前景受壓，期望內地推出全面的刺激措施，例如一線城市房地產限制大幅放鬆。