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煤氣上半年溢利增9% 中期息每股派0.12元

【明報專訊】中華煤氣（0003）昨日收市後公布截至6月底止的中期業績，期內在本港售氣量按年微升0.6%至14,966百萬兆焦耳，在內地的燃氣銷售量按年則升近9%至約為175億立方米。期內股東應佔溢利達36.14億元，按年增長近9.1%（見表），較分析員平均預期的30.54億元水平為佳。中期息每股派0.12元，與多年來的水平一致，並按年持平。公布業績前，煤氣股價跟隨大市下跌，全日收報6.21元，跌0.64%。

中華煤氣指出，在香港煤氣業務方面，上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期升逾22%，惟因為首6個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。爐具銷售量則較去年同期上升4.2%。在港的客戶數目達200.5萬戶，在過去半年增加9941戶。

內地成立氣源業務

力拓自營氣源

期內內地業務方面，燃氣業務銷售量按年增加近9%至175億立方米，客戶則增至逾3856萬戶，按年增長7.1%。集團另正式成立氣源業務板塊，力拓展自營氣源以增加氣源靈活性，另加快推進各項氣源基礎設施建設，江蘇省常州市金壇區地下儲氣庫取得新進展，期內新投產兩口氣井，使總儲氣能力提升至接近4億立方米。

水務及環境板塊方面，錄得總業務水量增長4.7%，多環節的資源再生利用上半年處理量8.24萬噸，同比增長26%。

港華上半年溢利11.15億按年增7%

中華煤氣集團持股66.36%的港華燃氣（1083），上半年之股東應佔稅後溢利為11.15億元，按年增加約7.1%。

煤氣期內出售EcoCeres予策略投資者，錄得淨收益47億元。在退出上海燃氣錄得收益6.92億元，加上投資方面錄得淨收益3.86億元，扣減資產減值虧損、投資變現虧損及商譽虧損等多個項目，因此最終錄得的其他收益淨額，按年倍增至12.69億元。