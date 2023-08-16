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內地傳降股票印花稅 券商股逆市升 時間表及細節未定 倘落實港跟減壓力增

標籤：經濟

【明報專訊】市場傳聞內地當局研究以下調A股印花稅等措施搞活股市多時，外媒彭博昨引述消息報道，中國當局正考慮下調A股股票交易印花稅稅率，以提振股市信心。若A股落實下調印花稅，將是2008年以來的首次下調。分析相信若A股印花稅下調，與港股印花稅的差距進一步擴大，港府檢討下調印花稅的壓力或增加。

報道指出，根據國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論起草方案，但有關下調的時間表和幅度等細節尚未確定，也不能保證高層領導人會批准該方案。財政部和中證監未有回應報道。

目前，A股股票交易印花稅稅率為0.1%，由交易賣方支付。至於港股印花稅為買賣雙方需各付0.13%，合共0.26%，即港股每宗交易實際較A股多付1.6倍。若A股落實下調印花稅，將進一步拉闊港股和A股之間股票印花稅距離。

現時港股較A股多付1.6倍

股票印花稅是現時A股交易費用佔比最高部分，報道指調降印花稅稅率，有望在內地股市引發本能的上漲反應，並且利好中資券商以及採取快速交易策略的對冲基金。股市上漲帶來的財富效應，相信亦有助中央政府提振消費者和企業信心，這對可持續復蘇非常重要。

鑑於今年內地股市疲軟，加上就業市場低迷和房地產價格下跌拖累，中國當局正面臨更大的提振消費和資本支出的壓力。中央政治局議上個月罕有地表態要「活躍資本市場，提振投資者信心」，已引發市場對調低印花稅的猜測。內地當局過去曾數次調整股票交易印花稅，對上一次在2008年4月，當局在股市下挫後，將稅率下調，帶動股市在次年進入牛市。

對上2008年股災後下調 次年帶動進牛市

除了股票印花稅外，滬深交易所早前推出一系列活躍資本市場措施，研究將兩市主板股票等證券的申報數量要求，由100股的整數倍調整為100股起，再以1股遞增，即市場稱為「100+1」。不過，早前傳出當局將放棄A股T+0交易制度，即容許「即日鮮」，近日則未有進一步消息，據知券商亦未收到相關測試信息及明確指示。

明報記者