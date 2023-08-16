港交所研促進港股交投 財庫局：降印花稅未必刺激成交量

本港自2021年8月起，將股票印花稅由買賣雙方分別繳納每宗交易金額0.1%，提高至現時0.13%。雖然業界不斷要求調低印花稅，但報道引述4名曾與港交所及政府討論的消息人士稱，基於經濟仍然疲弱，政府不大可能調整印花稅加幅。根據稅務局數據，上一財政年度股票印花稅的稅收達610億港元，超過地產物業交易印花稅。

報道引述財經事務及庫務局發言人表示，沒有發現印花稅上調後對港股交投產生負面影響，過去經驗亦顯示，下調印花稅不一定能刺激成交量。

擬寬場外產品上市 擴零售投資者基礎

報道又提到，港交所正研究讓更多場外產品上市，以擴大零售投資者基礎，最可行的是股票掛鈎投資產品。根據證監會數據，截至6月底，供專業投資者買賣的場外股票掛鈎產品規模達160億元。

港交所發言人表示，交易所致力探討提升市場競爭力和吸引力的方案，包括調整市場微結構、擴大產品系列及開拓國際市場等。近幾個月，在這些領域都取得了進展，期待與合作伙伴和持份者合作，促進香港作為國際金融中心的持續發展。

業界：增稅「賠了夫人又折兵」

政府應調整政策

香港證券及期貨專業總會早前去信特首，要求撤銷股票印花稅，會長陳志華表示，明白政府財政壓力，但調高股票印花稅未能增加庫房收入，又令業界利益受損，變相是「賠了夫人又折兵」，重申政府必須調整政策。對於港交所研究讓更多場外產品上市，他指要視乎產品詳情，及是否有獨特性、吸引力，長遠來說擴闊產品基礎是好事。