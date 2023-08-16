Michael Burry清倉阿里京東 做淡美股

年初買入阿里京東 料套逾1800萬美元

Michael Burry旗下管理公司Scion Asset Mangement向美國證交會（SEC）提交的季度呈報顯示，該公司已沽清所持的10萬股阿里巴巴，以及25萬股京東美國ADS，平均價分別約87.7美元及38美元計，估計合共套現逾1800萬美元。在今年首季，Burry才增持京東17.5萬股，而阿里巴巴則增持5萬股，兩者佔其美股持倉組合兩成，惟增持數月後已於6月底全數沽清出。另外，Michael Burry於今年第一季曾買入總值約2300萬美元的銀行股，但現已幾乎清空其銀行股持倉，只保留被減倉76%的紐約社群銀行（美：NYCB）約220萬美元持股。

持16億美元合約值美股ETF認沽期權

除清倉阿里、京東和美銀股外，Michael Burry最惹人關注的舉動在於同時大手造淡美股，大手買入追蹤標普500指數的ETF及納指ETF的認沽期權，兩者合共總值16億美元。其中持有追蹤納指的Invesco QQQ ETF（美：QQQ）認沽期權合約值約7.39億美元，追蹤標普500的SPDR ETF（美：SPY）淡倉合約值近8.87億美元。

雖然Burry的投資組合有近94%為短倉，但他仍然有部分看好的股份。他看好旅遊股如Expedia（美：EXPE）及美國美高梅（美：MGM）、醫療股如美國健康保險集團Cigna（美：CI）及CVS健康（美：CVS）、娛樂股華納兄弟探索（美：WBD）和汽車股Stellantis（美：STLA）。