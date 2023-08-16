越秀房託融資成本增 累可分派額降24%

集團主席兼行政總裁林德良指出，息口上升影響的是整體市場，房託已是防禦性較好的產品，而公司中期年化分派收益率仍升至7.07厘。

雖然市場有房地產企業債務違約，不過公司借款期長，亦會主動管理貸款融資結構及成本，已提前籌劃償還今年到期的貸款，已覆蓋達到今年到期借款的95%以上，僅餘10月份到的5%，只要資金到位便會清還。同時公司已開始部署明年借款的還款。

稱擁息口優勢 內地融資息口較港元低

林德良及財務總監關志輝均強調，越秀房託作為境內外公司，可因應市場及息口情况，「鍾意借人民幣就借，鍾意借港元就借」。目前港元融資息口較高，達6厘以上，但內地只約3.5厘至4厘，較已多作人民幣融資貸款，令公司未來一至兩年擁息口優勢。

集團早於今年3月完成首期15億元人民幣上海自貿區債發行，票面利率4.15厘，以及於6月完成40億人民幣跨境直貸首期15億提款，提前置換了部分今年到期的境外貸款，8月到期的境外港元貸款已提前於7月底全數償還，令到人民幣融資佔比由年初的6%升至33%，外匯敞口和利率敞口分別縮至60%及48%。

半年收入升12.4% 整體出租率84%

上半年越秀房託收入則按年升12.4%至10.61億元，當中物業收入按年升11%至7.626億元，整體出租率達84%，按年跌4.8個百分點；核心物業包括白馬大廈中期出租率按年升3.9個百分點至90.5%，國金中心寫字樓中期出租率跌6.9個百分點至83.3%，商場部分中期出租率升2.3個百分點至98.1%；越秀金融大廈的中期出租率跌6.4個百分點至89.1%，表現最差的是武漢物業，寫字樓及商場的中期出租率分別為61.6%及86%，分別跌8.4個百分點及6.1個百分點。