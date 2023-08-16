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合景泰富售3項目股權 涉資近21億

標籤：經濟

【明報專訊】財困民企內房合景泰富（1813）公布，分別出售杭州致延項目之50%股權，代價11.76億元（人民幣，下同），以及以5.17億元及3.78億元，出售蘇州景譽的50%股權及蘇州卓譽的51%股權，合共涉資約20.71億元，3項物業買家為綠城中國（3900）

金額將全作抵消貸款 無應收現金

合景泰富指出，出售事項有助集團退出杭州春來曉園項目，妥善處理相關債務事宜，以及減少集團之整體未結清債務餘額。該項目位於中國杭州市，總建築面積約為19.2萬平方米。由於代價的全部金額將用作抵消貸款，故集團將無應收現金。綠城中國指收購事項完成後，杭州目標公司將成為公司的非全資附屬公司。

至於合景泰富出售蘇州兩項目，公布原因亦為妥善處理相關債務事宜，以及減少集團的整體未結清債務餘額，預期出售事項所得款項將悉數由集團用作營運資金。

由於杭州及兩項蘇州物業交易合併計算，超過公司資產25%但均低於75%，故出售事項及杭州出售事項各自構成上市規則第14章項下本公司之主要交易，須遵守上市規則項下之申報、公告及股東批准規定。

合景泰富早在今年5月已將最少7隻優先票據停牌，並於7月公布進行境外債務重組。今次一口氣沽貨涉資逾20億元，對緩紓債務情况料有幫助。出售交易公布前，合景泰富昨日逆市反彈2.8%，收報1.09元；買家綠城中國則跌2.7%，收報7.83元。