美上月零售銷售強勁 市場憂續加息

受強勁的零售銷售數據影響，掉期交易員昨曾將美聯儲今年底前再次加息的概率，調高至略高於50%。債息波動，對利率敏感的美國兩年國債孳息率曾升穿5厘。美國10年期國債孳息率曾高見4.274厘，升至10個月高位，然後回落至4.2厘以下。

惠譽或降逾70家美國銀行評級

銀行業風險仍揮之不去。惠譽分析師沃爾夫（Chris Wolfe）昨警告，若美國銀行業的經營環境評級由「AA-」進一步下調至「A+」，將促使惠譽重新評估其追蹤的70多家美國銀行評級，屆時所有財務指標將重新調整，並「可能轉化為負面評級行動」。

由於美國信用評級面臨壓力、美國地區銀行3月陷入危機暴露監管漏洞，以及加息前景的不確定性，觸發惠譽在6月下調美國銀行業經營環境的評級。沃爾夫表示，惠譽6月將美國銀行業經營環境的評級，由「AA」下調至「AA-」，當時沒有引起外界注意 ，因為此舉不會引發美國銀行業評級下調。

不過他指出，若經營環境被進一步下調至「A+」，這將低於部分美國大行的評級。由於銀行評級，不能高於其經營環境狀况，這意味美國資產規模最大的兩家銀行摩通和美銀的「AA-」評級，也可能被降至「A+」。沃爾夫表示，若頂級銀行被下調評級，可能導致惠譽被迫考慮下調所有同行評級，導致一些實力較弱的銀行更接近「非投資級別」評級。

（綜合報道）

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