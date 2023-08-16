徐風：沒有數據 哪敢投資？

在「說好中國故事」的大方向下，當官方機構突然不再披露某些過去一直公布的數據，可以理解為這些數據並不能將中國「好」的方面向外界呈現。事實上，城鎮16至24歲青年失業率過去數月一直攀升，今年6月份更高達21.3%，創出自2018年有統計以來的新高。

下月暫停公布內地年輕人失業率數據

若觀察自2018年開始統計的青年失業率數據，7月份往往是該年的新高，源於該統計中，就業人員並不包括實習的各類在校學生，因此當7月時高考放榜及大專院校生完成學業後，大量學生湧入就業市場尋找工作，推高失業率，而國家統計局並未就有關因素進行任何調整所致。

然而，即使撇除有關月度因素，若比較每年1月份數據，也可以發現即使處於在學月份，青年失業率也是持續上升。2018年1月青年失業率僅超過11%，到2023年1月已升至17.3%，可見過去5年升幅也非常明顯。這或許就是國家統計局暫停公布相關數據，避免外界揣測內地經濟轉弱及青年人面對的困境。

問題是，沒有數據支持下，只得國家統計局長發言人付凌暉表態「目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀况總體穩定」，這類空泛的信心，市場及投資者會否為其買單？

近期的表現已能反映一切：自7月底政治局會議公布一系列穩定經濟的方向，令內地與本港股市及人民幣匯價精神為之一振後，卻突然湧現國企內房及民企「模範生」碧桂園（2007）接連「爆煲」問題，而官方卻遲遲未有實質具體的政策及措施以挽回市場信心，僅在金融政策中，略為調低中期信貸便利（MLF），救市力度仍然偏弱，人民幣兌美元匯價又逐步跌回超過7.31水平，為2022年11月的新低。

避風險下勢現「逢高散貨」

內地經濟出現愈來愈多經濟放緩的信號，官方也愈來愈關注數據，甚至祭出「國家安全」為由，限制部分數據獲取、出境及使用途徑，然後着力說好中國故事。對於專業投資者、機構投資者及外資而言，數據獲取成本愈高，獲取來源愈不可靠及愈不透明，也代表投資中國的風險愈高，相關的資產配置比例也會愈低，以控制整體投資組合的風險至合理水平。在規避風險的原則下，加上這類投資者管理的資金規模龐大，就會出現「逢高散貨」的現象；至於聽從官方宣傳的散戶投資者，若耐性不夠，見股市略有反彈即現FOMO心態，則容易在此環境中成為「接盤俠」甚至是「韮菜」，持有的股票及其他資產出現帳面虧損，變成「蟹貨」，最終市場購買力及投資信心也會逐漸消失。

香港監管機構也曾說過「先求知，再投資」，如果無從求知，如何投資？

[徐風 隨風投資]