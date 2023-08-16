基金特區：荷寶看好新興市場股債 稱財政貨幣監管制度日趨成熟

Joshua Crabb表示，美國上年開始急速加息，導致債券收益率上升，同時也支持美元上升，但由於美元強勢令成本加重，同時也影響大型IT公司盈利。他對股票保持減持取態，卻持有新興市場股票。反而美國國債收益率已經回升至荷寶設定的目標水平，因此增加了投資者風險資產。 他預計聯邦公開市場委員會（FOMC）維持利率不變的時間將長於市場共識，已經看到市場對美國減息時間延後的預期。

下半年他最看好的投資類別是高收益債，因為利率非常吸引，但市場對利差的分歧非常明顯，其中軟着陸因素已反映在其價值內。至於美元今年表現一枝獨秀，多種貨幣中較看淡日圓前景，特別是日本央行取消YCC收益率曲線控制後。

高收益債利率非常吸引

除了國際形勢外，Crabb對印度的增長前景抱樂觀態度，因而提升對印度股市的投資。印度的國內生產總值（GDP）增至2023年的3.75萬億美元，目前已成為世界第五大經濟體，已超過英國。國際貨幣基金組織（IMF）預計，印度GDP增長在2024年料達6.3%，中國、歐元區和美國的增長率分別為4.5%、1.4% 和1.1%。

印度的潛力毋庸置疑，自2014年莫迪總理執政以來，經濟增長和改革勢頭加快。正在進行的改革，包括對基礎設施的大規模投資，預計將提高印度的全要素生產率和製造業佔GDP的比重。此外，印度正在經歷快速的數字化，通過為更多人口提供金融服務，實現經濟信貸民主化，釋放印度潛在的創業精神。

這兩個因素的背後是印度的人口優勢。到2030年，印度超過15億人口中的77%將是千禧一代和Z世代，即處於黃金工作年齡的成年人。加上收入水平的提高，這種人口結構可以大大提高印度的國內消費水平。預計印度將在未來10年成為世界增長動力之一。其龐大且不斷增長的勞動年齡人口正受益於不斷增長的投資和快速發展的數字化，幫助這個世界上人口最多的國家開始展現經濟實力。

看好印度經濟 加倉當地股市

根據世界經濟論壇和貝恩諮詢公司的聯合研究，印度的國內消費預計到2030年將翻兩番，到2030年該國的中位年齡將達到31歲，該年齡群較肯消費。它還將受到家庭收入增加的推動，這將使印度從金字塔底層經濟轉變為中產階級主導的經濟。

摩根士丹利預計，到2031年年收入在1萬至3.5萬美元之間的中產階級規模將翻倍，佔人口的近一半，這將首次為數億人帶來可觀的可支配收入。在主要新興經濟體中，印度也是城市化程度最低的國家，只有約35%的人口居住在城市。Crabb認為城市化是印度經濟增長、強勁投資和消費的強勁驅動力。城市化需要大量固定資產投資來建設住房和交通樞紐，這一趨勢正在穩步推進，投資增長強勁。

印度電子商務快速增長

據世界經濟論壇稱，到2030 年，互聯網用戶將覆蓋約11億，其中90%的15歲以上印度人預計將上網。根據GSMA的數據，印度的上網普及率正在趕上中國和美國。預計到2027年，印度的電子商務市場將增至1500億至1700億美元。這意味着未來5年內年增長率為25%至30%，市場滲透率將翻倍至10%，預計到2027年，印度的在線購物者數量將達到4億至4.5億，相信消費品牌和有組織的零售商將從印度零售業的快速發展中受益。

明報記者

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