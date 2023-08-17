ACE影片的營銷技巧

Presented by：WAW Creation

其中，我閱讀了一位擁有製作電視節目經驗的影片創作者Virginia Kerr的訪談，她提到了三個重要的影片創作技巧。這些技巧雖然簡單易懂，但往往被企業家和品牌忽略。我將這三個技巧總結為ACE頂尖影片營銷技巧。

Authority權威：以內容建立專業地位

權威是建立在知識和獨特的見解上。在影片中展現自己或品牌在特定領域上的權威，是贏得觀眾信任的關鍵，最直接就是自信地展示專業知識，有計劃地製作專業知識的內容有助於建立觀眾信心。專業知識的展示可以透過分享案例研究、數據資訊 、實用技巧和新趨勢等方法。進一步，觀眾就更願意接受你的建議和指導。不論是品牌還是KOL，這策略都用得上。

Connection連結：打造與觀眾真正的聯繫

與觀眾建立真正的連結是吸引和保留觀眾的關鍵，第一個要問的問題，就是製作的內容對觀眾有什麼意義，解決了他們的問題嗎？還是只是品牌的自說自話。演譯方式可以是分享經歷、個人故事、挑戰和心得，說到底也是用故事建立與觀眾的連結。

Entertainment娛樂：增強吸引力與趣味性

觀眾面對海量內容，對內容要求都很挑剔。資訊性太強的影片未必合普羅大眾口味，因此，內容策劃和演譯都需要顧及娛樂性。幽默演譯手法、引人入勝故事情節、出乎意料的內容但不失真實性，是最考工工夫的一環，但也是最能建立品牌的獨特個性。

然而，我相信保持一致性與自己的個性也同等重要。單純模仿他人的風格，或許可以是一個容易的開始，但長遠必須建立自家的特色，發揮自己的長處。縱然做培訓教學多年，我仍是很樂意閱讀評語，就如影片的評價就是了解真正觀眾喜好的好來源。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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