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騰訊次季經調整盈利升三成 勝預期 網絡廣告毛利飈 本土遊戲收入持平

【明報專訊】騰訊控股（0700）昨收市後公布第二季業績，上季收入及淨利潤均遜市埸預期，不過期內經調整純利按年升33.44%至375.48億元（人民幣，下同），勝市場預期的369.82億元。騰訊總裁劉熾平預告，正推進研發基礎大模型，料於下半年升級及推出模型，又稱監管立場趨向更支持集團各大業務發展，有信心下半年及未來利潤繼續增長。

明報記者 蕭嘉聰

騰訊上季收入按年升11.32%至1492.08億元，遜市場預期的1520.21億元；純利為261.71億元，按年增41%，差過預期的323.33億元。集團昨績前股價受壓，收市報328.8元，跌1.14%；ADR早段跌2%，較港收市價低2.5%。

ADR早段較港收市低2.5%

集團三大業務當中以增值服務收入升幅最小，網絡廣告收入則較突出（見表）、其毛利按年更急增六成。

騰訊表示，將通過生成式人工智能（AIGC）推動創新，亦以騰訊雲模型即服務（MaaS）為合作伙伴提供模型庫，以及打磨自研專有基礎模型。劉熾平表示，正升級及迭代集團專有AI基礎大模型，包括於雲、遊戲等方向進行內部測試，為今年下半年推出該大模型做好準備。

劉熾平：監管更傾向支持發展

他又稱，內地監管除了走向常態化，目前取態更傾向支持發展，包括對金融科技行業的處罰已結束、認可互聯網平台對初創公司的投資、遊戲版號持續正常化等，對集團擁有重要業務的細分市場當中，已看到監管環境趨於正常化，整體立場更具支持。

騰訊上季國際市場遊戲收入增長19%至127億元；本土市場遊戲收入為318億元，集團表示，由於期內發布較少高度商業化內容，令本土市場遊戲收入持平，但強調只是暫時現象，料今季可恢復至按年增長。

騰訊首席戰略官James Mitchell表示，上季本地市場收入持平不是因為缺乏新遊戲，主要是集團決定暫時發布商業影響力較小的內容，今季將繼續發布商業性較強的內容。他又稱，現時遊戲收入未有真正反映業務發展，包括通過小遊戲平台開發細分市場，其收入及用戶基數，但只顯示為佣金而非總收入當中。

按年減6212員工 酬金成本降4.8%

集團繼續執行「降本增效」策略，第二季行政費用按年跌3.1%至245.19億元，收入成本佔比亦由去年同期的57%下調4個百分點至53%。截至今年6月底止，騰訊共有104,503名僱員，按季削減1718人，較去年同期更大減6212人或5.6%，上半年酬金成本為540.69億元，按年減少4.8%。