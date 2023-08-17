銀債32萬申請創新高 最多獲23手

最終發行額550億 多去年百億

今年最終發行額高於去年的450億元，今年投資者穩獲配發銀債手數，較去年的20手多2手。

政府公布，根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料顯示，認購期內政府共收到32.38萬份有效申請，涉及的債券本金總額約717億元。新批銀色債券將於明日（18日）發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司長陳茂波表示，今批銀色債券的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。是次每名投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠。當局會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

信銀國際退款定存 6個月4.68厘

有銀行已推出銀色債券退款優惠吸收存款，信銀國際客戶至本月底，利用銀債退款到分行敍做1萬元或以上定期存款，6個月年利率為4.68厘，12個月則有4.28厘。今年銀色債券保證息率為5厘，較去年銀債息率高出1厘，銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。