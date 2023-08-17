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京東集團次季經調整盈利升32% 勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】京東集團（9618）公布截至6月底止中期業績，盈利升8.3倍至128億元（人民幣，下同），經調整盈利升53%至161億元，不派息，其中第二季盈利升50%至66億元，經調整盈利升32%至86億元（見表），勝於市場預期，集團表示，未來將通過引入更多的商家來豐富平台生態，提升供給的多樣性和豐富度去滿足用戶。京東美股盤前一度升逾2%，但開市後早段跌幅收窄至不足1%。

美股盤前一度升逾2%

在「618」購物節及「百億補貼」之下，京東第二季收入增加7.6%至2879億元，電子產品及家用電器商品收入增加11.4%，服務收入升30.1%至541億元，其中物流及其他服務收入升51%，新任京東集團首席執行官的許冉表示，第二季度得益於持續優化的業務結構，以及領先的供應鏈能力，集團取得穩健的財務和經營表現，季內第三方商家數量更增加超過一倍，並達到歷史新高。至於社區團購業務的發展，許冉表示，在業務調整後，京東拼拼團隊主要聚焦北京及周邊地區，探索本地的短鏈供應鏈模式，強調目前仍在小範圍試點。

指復常下市民回歸線下銷售

市場本來擔心「百億補貼」會影響京東利潤率，首席財務官單甦表示，第二季度集團在收入和利潤率方面都取得了超預期的表現，其中零售業務方面，在京東供應鏈優勢和高質量服務能力的推動下，家電和3C等核心品類繼續獲得市場份額，同時大商超品類按預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，未來集團將進一步優化業務模式，並保持投入助力京東集團可持續增長。對於日用百貨商品收入季內下跌，單甦表示，主要因復常市民回歸線下銷售，短期增長有挑戰，但長遠可重回正軌，仍是集團增長動力。

另外，系內的京東物流（2618）公布，截至6月底止3個月業績虧轉盈，盈利3.52億元，經調整盈利大升2.35倍至6.17億元，期內收入升31%至410億元。