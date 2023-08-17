京東健康收入升34% 經調整盈利倍增

截至今年6月底止，集團過去12個月的年度活躍用戶數量達1.69億戶，按年淨增3730萬戶，上半年日均在線諮詢量超過44萬。由於活躍用戶數量增加及用戶的額外購買、醫藥和健康產品銷售的線上滲透率提高及產品種類豐富，帶動收入上升。期內多款新特藥在京東大藥房線上首發，包括艾伯維特應性皮炎靶向創新藥瑞福（烏帕替尼緩釋片）及艾迪藥業研發的1類新藥複邦德（艾諾米替片）。

活躍用戶按年淨增3730萬

受惠產品組合變動，期內集團毛利率提升1.1個百分點至22.9%；研發開支則增加26.7%至6.17億元，加上因京東集團（9618）提供的技術和流量支持服務的開支增加，及參與研發活動員工的員工薪酬福利開支增加。

京東健康表示，未來將進一步推進開放生態戰略，提升醫藥健康供應鏈和醫療健康服務能力建設。至於零售藥房業務，集團將繼續釋放「自營+在線平台+全渠道佈局」的生態能力，攜手品牌和商家伙伴，聚焦「即時零售」體驗升級和下沉市場的佈局。此外，集團計劃利用大語言模型等新一代信息技術手段，推進更多基於人工智能技術的產品和服務升級。