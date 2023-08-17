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TVB向基匯吳繼煒發可換股債 總值1.56億

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）宣布，與基匯資本董事長兼建生國際（0224）副主席吳繼煒訂立協議，吳據此認購TVB總值1.56億元不可轉讓的5年期可換股債券，每股行使價4.45元，較昨日收市價4.17元溢價6.7%，並較8月15日收市價3.93元溢價13.23%。若落實行使換股，吳繼煒將獲發3505.6萬股TVB股份，相當於已擴大股本約7.41%。

吳繼煒倘行使 將持股7.41%

TVB表示，連同之前獲華人文化及控股股東Young Lion提供無抵押貸款融資7億元，有助資本來源進一步多元化。吳繼煒認購的TVB可換股債券，將按複合年利率每年3.5厘的利率計息。若然該等債券獲行使，將依據股東的一般授權配發4380萬股的額度內配發3505.6萬股。若然可換股債券獲行使，現時持有TVB的控股股東，即華人文化集團為首的Young Lion的持股，將由22.09%略為攤薄至20.46%。

TVB是次發行可換股債券融資所得的1.56億元資金，將會用於一般公司用途。連同此前該集團獲大股東Young Lion的7億元額度，新增8.56億元資金可供動用。於轉換任何可換股債券後，該集團指投資者吳繼煒將成為股東，這將進一步加強公司的股東基礎並使其多元化。現時TVB除了Young Lion之外，另有基金股東Silchester及大正資本等。昨日TVB股價曾炒高13.23%，收市升幅縮窄至6.1%。