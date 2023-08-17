moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

涉信息披露違規 恒大旗下遭中證監調查

【明報專訊】中國恒大（3333）間接持股63%的恒大地產集團，在上交所發公告指，昨天收到中證監下發的《立案告知書》，指公司涉嫌信息披露違法違規，據《證券法》《行政處罰法》等法律法規，決定對公司立案。有關公告未交代具體觸發立案調查的具體內容。恒大地產表示，將積極配合中證監的調查工作。

與此同時，早前中國恒大（3333）及恒大汽車（0708）就有關恒大汽車引入紐頓集團的公告中，將創辦人及主席許家印太太丁玉梅列為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未如以往形容丁玉梅為「許太太」及將其列為許家印配偶，鬧出許家印離婚疑雲。事件更引來官媒《上海證券報》向恒大方面求證，恒大表示「不清楚，沒有消息」。

恒大回應許家印離婚：不清楚

今次恒大系將丁玉梅稱為獨立第三方，據本報翻查紀錄，早於3月22日中國恒大刊發的境外債務重組季度更新中，已開始稱許太太為「丁玉梅女士」，指會盡最大努力以使丁玉梅及其全資持有的「好邦」向恒大汽車提供總計22億港元貸款。但以往包括恒大物業（6666）在2022年年報及上市文件均以「許太太」稱呼丁玉梅，在2021年底中國恒大仍將丁玉梅列為擁有「配偶權益」，暫未知今次將丁玉梅列為獨立第三方的原因。

值得留意的是，「許太太」丁玉梅在恒大爆煲初期，據報曾為集團發行的理財產品兌付了達2000萬元人民幣，以安撫投資者。以往亦多次傳出當局及債權人均要求許家印將其私人財產抵債，當中由丁玉梅旗下的「好邦」正持有被視為許家印境外重要資產之一的山頂布力徑10號E座屋，以及今次用作抵消22億元貸款的恒大汽車新股。

《上海證券報》引述上海融力天聞律師事務所高級合伙人江璐分析，恒大公告措辭意味着丁玉梅被認為是上市公司的獨立非關連方，在港交所上市規則下配偶一般認為是關連人士，所以措辭確有可能意味着丁玉梅和許家印婚姻狀况發生改變，但港交所上市規則下關連關係的認定較複雜，不一定意味着必然離婚。