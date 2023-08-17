多家大行料內地GDP今年不達標 摩通降預測至4.8% 反映房地產市場惡化

明報記者 歐陽偉昉

巴克萊預期，第三季和第四季GDP增長只有3.5%和3.8%，並維持明年GDP增長4%的預期。該行指7月數據反映內房依然是拖累經濟增長的主要來源，作為領先指標的房屋新開工面積，在7月按年下跌26%仍然嚴重收縮，而銷售金額按年跌15.5%，顯示房地產市場疲弱。零售方面，該行指目前的擴大消費措施缺乏有效、具體的政策，而且也不打算直接提供現金支持，又認為大規模刺激政策至少在本季也不會出現。

巴克萊最淡 全年預測降至4.5%

摩通則將內地GDP增長預測由5%降至4.8%，明年則由4.7%降至4.2%，反映房地產市場前景惡化，和政策調整只會溫和而漸進地進行。摩通預期在財政政策上，中央或容許利用地方政府發債餘額，化解因房地產不景引致的近期債務償付壓力，未來數周亦會放寬部分房地產限制施，例如降低首付要求、首套房貸款定義（如認房不認貸），以及購房限制。

至於摩根士丹利昨亦將內地第三季經濟增長降0.7百分點至3.8%，並明言若內地政府寬鬆政策仍見遲緩，即其對內地全年增長5%的預測有下調風險。

同樣認為有機會下調內地經濟增長預測的還包括野村，該行認為中國經濟即將面臨螺旋式下滑，而且最壞的情况還在後頭，剛公布減息作用有限。認為北京應發揮最後貸款人的作用，支持一些陷入困境的大型開發商和金融機構，並應發揮最後消費者的作用，以刺激總需求，又指其對第三、四季GDP增長4.9%的預測有下調風險，且認為全年GDP增速或低於5%。

大摩野村指預測有下調風險

另外，摩通預期下周公布的1年期LPR將下調0.15厘，與按揭相關的5年期或以上LPR降達0.2厘，另加本季降低存款準備金率0.25個百分點。巴克萊亦預期未來數周會降準0.25個百分點，第四季和明年首季人行各降息0.1厘，明年首季多降準0.25個百分點。