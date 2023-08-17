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人民幣見9個半月低位 恒指曾挫逾300點

【明報專訊】港股近期走勢偏弱並反覆向下，適逢內地7月份經濟數據疲弱，人行隨之較市場預期早調降中期借貸便利（MLF）息率，進一步推低在岸及離岸人民幣匯率至9個半月低位。港股亦反覆尋底，恒指昨午最多曾跌319點見兩個半月低位，但趁低撈盈富基金（2800）及騰訊（0700）的交投明顯大增；恒指全日收報18,329點，成交額則較周二略增160億元，達979.3億元。

恒指見兩個半月新低

近期美匯轉強，人民幣轉弱同時，碰上內地經濟數據未符預期轉好，種種不利因素夾擊下拖跌大市。

人民銀行昨早開出中間價報7.1986，下調218點子，為7月7日以來最低，但同時較市場預測偏強783點、創去年10月26日以來最大差距，再加上外電有消息指中資大行在境內及離岸市場沽美元，但亦難改變人民幣弱勢，在岸及離岸人民幣分別報7.2904及7.34，俱見9個半月低位。

外電引述麥格理指出，預測人民幣到第三季尾將貶至7.35、比之前預計的7.3進一步貶值，至年底前預測亦由7.2下調至7.3。

北水淨賣出逾30億

匯價走弱同時，港股亦反覆尋底，連同昨日跌市已經連跌4日，累計跌1098點。「北水」則終結連續4日淨買入，轉為淨賣出30.43億元，主要側重淨沽出盈富基金及恒生中國企業ETF（2828），分別達50.71億元及21.48億元，但騰訊則獲淨買入近6.6億元。

雖然北水大沽盈富，但趁低捧場者眾，盈富與騰訊成交達97.82億元及54.24億元，較周二大增1.8倍及51.2%。備受財務問題困擾的內房股碧桂園（2007）抽高2.5%重見0.83元。另一內房龍湖（0960）則抽高3.7%成表現最好藍籌股。二線內房股景瑞控股（1862）則持續受壓，跌9.5%。

信達國際研究部董事趙晞文表示，港股短期仍然在18,000點至20,000點上落，不致有太大變動。人民幣面對壓力大，在預期調降息口下，他認為，離岸人民幣匯率自然面對壓力。較早前內地召開中央政治局會議後已半個月多，落地政策不多，只以方向性居多，市場信心尤有不足。投資者靜待大企業陸續公布業績下，港股料會在18,000至19,000點上落。