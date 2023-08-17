moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

保監局委顧問支援泰禾人壽

【明報專訊】財困內房泰禾投資旗下的本地壽險公司泰禾人壽，昨日被保監局根據《保險業條例》賦予權力，向公司委任羅兵咸永道的韋艾理（Peter Whalley）以及Peter Greaves作為顧問，為其在包括資產和財產管理、投資策略及向保單持有人派發分紅等特定範疇提供支援。是次為保監局及其前身保監處，首次引用相關權力。

首次引用相關權力

保監局發言人表示，委任顧問是加強泰禾人壽內部管控和企業管治的進一步措施，令保單持有人獲得更佳保障。措施不會影響該公司的日常運作，其有效保單的條款和細則亦不會改變。

泰禾人壽發表聲明指該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務。客戶保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。公司又稱財務狀况穩健，且有足夠資金及流動資產，會繼續根據保監局及百慕達監管機構的要求營運，並以保障保單持有人的利益為首要任務。

據羅兵咸永道資料，韋艾理為該行合伙人，專長於審計及保險，曾被委任為星輝保險的共同清盤人，而Peter Greaves則負責領導亞太區重組和償付能力不足的相關業務。

2020年起泰禾出現財困消息，其後泰禾被保監局禁止經營新業務。而泰禾在港持股母公司永興達於去年被高院頒令清盤。