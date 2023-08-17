保監局委顧問支援泰禾人壽

首次引用相關權力

保監局發言人表示，委任顧問是加強泰禾人壽內部管控和企業管治的進一步措施，令保單持有人獲得更佳保障。措施不會影響該公司的日常運作，其有效保單的條款和細則亦不會改變。

泰禾人壽發表聲明指該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務。客戶保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。公司又稱財務狀况穩健，且有足夠資金及流動資產，會繼續根據保監局及百慕達監管機構的要求營運，並以保障保單持有人的利益為首要任務。

據羅兵咸永道資料，韋艾理為該行合伙人，專長於審計及保險，曾被委任為星輝保險的共同清盤人，而Peter Greaves則負責領導亞太區重組和償付能力不足的相關業務。

2020年起泰禾出現財困消息，其後泰禾被保監局禁止經營新業務。而泰禾在港持股母公司永興達於去年被高院頒令清盤。