保監局委顧問支援泰禾人壽

【明報專訊】財困內房泰禾投資旗下的本地壽險公司泰禾人壽，昨日被保監局根據《保險業條例》賦予權力，向公司委任羅兵咸永道的韋艾理（Peter Whalley）以及Peter Greaves作為顧問，為其在包括資產和財產管理、投資策略及向保單持有人派發分紅等特定範疇提供支援。是次為保監局及其前身保監處，首次引用相關權力。
保監局發言人表示，委任顧問是加強泰禾人壽內部管控和企業管治的進一步措施，令保單持有人獲得更佳保障。措施不會影響該公司的日常運作，其有效保單的條款和細則亦不會改變。
泰禾人壽發表聲明指該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務。客戶保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。公司又稱財務狀况穩健，且有足夠資金及流動資產，會繼續根據保監局及百慕達監管機構的要求營運，並以保障保單持有人的利益為首要任務。
據羅兵咸永道資料，韋艾理為該行合伙人，專長於審計及保險，曾被委任為星輝保險的共同清盤人，而Peter Greaves則負責領導亞太區重組和償付能力不足的相關業務。
2020年起泰禾出現財困消息，其後泰禾被保監局禁止經營新業務。而泰禾在港持股母公司永興達於去年被高院頒令清盤。