越電動車美上市 首日漲2.7倍 市值超福特通用平治 創辦人成亞洲第五大富豪

昨早段股價曾跌逾三成

Black Spade於2021年在美國IPO，籌集了1.69 億美元資金。根據Vinfast的合併交易，VinFast的股權價值為230億美元，連同債務的估值約270億美元，反映上市後公司價值急升。不過該股升得快，也跌得快，昨早段股價曾跌逾三成，每股低見24.16美元。市場等待美聯儲凌晨公布會議紀錄，美股早段個別發展。

由於潘日旺本人直接或間接控制VinFast 99%股份，這限制了在公開市場可供交易的股票數量。流通股數量少，意味少量交易都足以令股價急劇波動。彭博社指出，透過與SPAC合併而「借殼」上市的車企，包括Lordstown Motors、Nikola（美：NKLA）及法拉第未來（美：FFIE），自合併上市以來，市值損失90%以上。

55歲的潘日旺早年於蘇聯留學，90年代在烏克蘭創業，以生產即食麵起家（後由雀巢收購）。他所創立的Vingroup自2000年起在越南經營房地產開發、科技、工業、零售等業務，去年集團總銷售額達54億美元。

潘日旺的身家，主要來自其對VinFast母企Vingroup集團的61%持股。該集團於2017年在越南建立VinFast造車業務，最初生產汽油車，近年轉型生產電動車，去年賣出7400輛電動車，今年目標是賣出5萬輛。由於該集團跟恒大一樣由地產轉戰汽車行業，有內地媒體稱潘日旺為「越南許家印」。

在美建廠未投產 Vinfast持續虧損

Vinfast迄今向北美出口約3000輛電動車，目前於北卡羅來納州建廠，加強與美國品牌競爭，預計新廠首階段每年可生產15萬輛電動車，並將在2025年投產。由於目前銷量不大，加上建廠等開支增加，令其虧損持續。該公司去年虧損21億美元，今年首季再虧5.98億美元。

（綜合報道）

[國際金融]