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徐風：提升運力兼加價 國泰成「逆市明珠」

【明報專訊】內地經濟不景，內地與本港股市及人民幣自然成為重災區，尤其是人民幣匯價出現今年以來新低。不過，「面向世界」的國泰（0293），今年的表現相對良好，截至昨日收報8.56元，較去年底的8.5元，仍算錄得正回報；對比恒指今年至今錄得約7.3%的跌幅，已算是大幅跑贏大市。為何在環球經濟受高息壓力下增長緩慢，國泰股價仍然表現硬淨？

疫情後「出遠門」需求大增

最重要的因素，是旅客在疫情後「出遠門」的需求大幅上升有關，同時國泰的營運策略並不急於快速招聘人手，以提升運力，令客艙坐位供不應求，也有利提升機票價格，從而實現更高的利潤率。

國泰7月份的數據顯示，乘客運載率已達到89.3%，如果觀察國泰往返歐洲及美洲數據，7月份收入乘客千米數分別達到18.56億位及18.16億位，而可用座位千米數（即客運運力）則有19.61億位及19.31億位，轉換為乘客運載率的話，歐洲及美洲分別達到94.6%及94%，遠高於其平均乘客運載率。

必須留意，國泰不會使用其廉航品牌香港快運（HK Express）營運歐美等長途航線，而面對極高的載客需求，機票價格只會有加無減。往來歐美的長途航班，一般是國泰最大的收入及盈利來源，故此，雖然經濟不景，但市場普遍憧憬在長途機位供不應求下，國泰的利潤仍然有大幅反彈。

國泰目前的客運運力只有六成，一般而言，如果有太多固定資產及機器「曬太陽」，無法營運產生收入，而投資這些資產則會出現折舊，甚至動用借貸槓桿的話，更會出現利息開支，都會影響企業的營運效率及利潤水平，但國泰管理層似乎判定其機票屬於低價格彈性需求（Price elasticity of demand ）的產品，提高機票價格對需求影響不大，甚至可覆蓋其他飛機「曬太陽」的開支。

國泰上半年的業績中顯示，乘客收益率達到77.4仙，較2019年疫情前的53.6仙高出44.4%，在高機票價格下，今年上半年的運載率仍高達87.2%，較2019年的82.3%高出近5個百分點，都反映乘客對國泰機票需求殷切，能夠營運的航班載客率高，也令成本效益得到改善，國泰連燃油的每可用噸千米成本僅3.35 元，較2022年的5.88元少約43%，已接近2019年的3.06元。

收益增加而成本下降，國泰的營運效率自然大幅改善，加上一些會計制度產生的盈利，如國航配股及減值回撥等，令國泰上半年錄得42.68億元盈利。一般而言，下半年有暑假、十一黃金周及聖誕及新年假期，外遊需求會更高，如油價仍能保持較低水平，預計國泰今年的盈利前景將會繼續保持強勁。這解釋了為何國泰的股價在中港股市持續弱勢下，仍能保持強勢。

營運效率大幅改善 料盈利前景續強勁

至於國泰公布，2020年政府為救國泰而注資的195億元優先股，將會償還一半金額予政府，也被解讀成國泰營運水平向好的迹象，然而筆者並不苟同。事實上，這筆優先股的息率，由借出第三年開始不斷上升，由開始的3厘增加至5厘，翌年增加至7厘，第五年更升至9厘；若未支付優先股股息，國泰向股東派息也會受限制。今年是第三年，優先股股息已跳升至5厘，而國泰的營運狀况也大幅改善，籌集資金及銀團貸款相對容易，減少優先股的比例及降低利息壓力，屬於合理的經營決策，但與營運水平好轉，似乎沒有太大關係。

[徐風 隨風投資]