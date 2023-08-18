中海油半年少賺11％ 勝預期

中期息每股派0.59元

雖然中海油的盈利有所減少，但是仍然較市場平均預測水平的575.1億元高出10.9%。在昨日收市公布業績前，中海油股價收報12.74元，升0.95%，成交金額7.6億元。該集團指出，期內由於持續增加儲備及增加產量，以及提質增效，因而有效抵消國際油價下跌的不利影響。

期內中海油的石油銷售收入1299.33億元，按年下跌18%；銷量逾2.54億桶，按年增加8%；每桶實現價格為73.57美元，按年跌29%。

資本負債率減至15.98%

天然氣的銷售收入則按年增長20%，達217.53億元；銷量則達3859立方英尺，按年增長11%；每千立方英尺實現價格為8.12美元，按年提升1%。

由於新油田投產產量上升帶來成本費用總額增加，期內中海油的作業費用按年增加9%，達到161.03億元；勘探費用則在優化勘探部署，提高勘探成效下，按年減少47%至39.01億元；在銷售上升下，銷售管理費用則按年增加14%至49.9億元。期內受惠於美元存款增加，利息收入大增1.06倍至23億元。整體資本負債率按年減少2.36個百分點至15.98%。