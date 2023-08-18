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騰訊績後大行分歧 美銀降目標價至450元

【明報專訊】騰訊（0700）第二季經調整純利勝市場預期，不過收入較預期弱，大行意見亦有分歧。雖然大多上調集團目標價，不過美銀就下調今年全年收入預測及目標價，高盛則稱業績大致合乎預期，廣告收入增長強勁有助抵消本土市場遊戲較預期弱的影響。騰訊昨低開2.5%後反覆向上，收市報332.8元，升1.2%，成交94.86億元。

高盛上調目標價至431元

美銀認為，騰訊上季業績好壞參半，由於遊戲業務疲弱抵消廣告業務改善，令收入遜預期，不過毛利率增長就帶動調整純利勝預期。該行將騰訊今年全年收入預測下調至6190億元人民幣，即由原先15%按年增長預測下調至12%，以反映遊戲業務疲弱及廣告業務改善等。

該行又指，雖然宏觀經濟疲軟，但騰訊可通過增加供給以加強增長的控制力，包括從視頻號、新遊戲或商業化內容中變現，加上視頻號、微信小程式等新收入來源的利潤率較高，亦帶動集團盈利能力結構有所改善。美銀維持「買入」評級，目標價由473元下調至450元（見表）。

高盛預期，集團本土遊戲業務暫時疲弱情况將持續，不過電競類遊戲進入商業化密集季度，同時今季仍有10款國內遊戲於等待發布，料今季表現可重新加速。該行續稱，微信小遊戲平台將是騰訊轉化非核心遊戲用戶的亮點，同時提供高增量利潤的收入來源，進展仍值得關注。

高盛認為，新庫存和廣告技術將推動騰訊廣告業務持續按季增長；商業支付量將穩定增長，不過雲業務就面臨日益激烈的競爭。該行因應集團嚴格成本控制，將今年至2025年純利預測提高1%至4%，目標價由428元升至431元，評級為「買入」。