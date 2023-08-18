王國龍為沽領展解畫：個人需要無關公司營運

稱獲發130萬基金單位 持倉實增

目前王國龍手上約有386萬個單位，他說，相比以往也是處於高水平。他又稱，在今次減持行動之前，他亦曾在2018、2019及2020年售出部分持股，純因個人財務需要，與領展營運情况無關。他認為，領展股價受壓與高息環境有關，他一個人無法影響股價，並對公司前景有信心。

現時香港零售是領展最大的業務板塊。香港租戶的營業額在3月份時已超過疫情前，零售物業目前的租用率達97%。此外，海外、內地的零售、辦公室及物流資產的租用率大部分都在90%以上。過去12個月其投資組合的整體租金收繳率超過97%。王國龍更稱，領展業務極具抗逆力，過去12個月領展投資組合的整體租金收繳率超過97%，收入穩定，財務亦非常穩健，目前手頭現金和融資額度超過220億元。在今年3月完成供股計劃後，領展的淨負債比率下跌至18%。

至於領展3.0戰略方面，王國龍稱，計劃細節還在落實中，希望盡快可以做到。在資本市場風高浪急的日子，他認為領展安全系數高，且有充足資金可收購擴大資產。在估計利率會維持高水平較長時間下，他料資產價格會繼續調整，因此領展會審慎選擇收購項目。領展昨收報39.25元，逆市升0.38%。