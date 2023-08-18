聯想集團首財季純利挫66% 楊元慶：終端類產品料下半財年復增長

明報記者 黃志偉

首季收入若扣除匯率影響後下跌22%；而按非香港財務報告準則計算，純利按年跌65.7%至1.91億元。期內經營盈利按年跌49.8%至3.9億元（見表）；其中，基礎設施方案業務（ISG）由盈轉虧，經營虧損6041.7萬元，去年同期為經營溢利1131.1萬元。

執行副總裁：有信心下半財年盈利改善

聯想執行副總裁、ISG總裁Kirk Skaugen表示，雖然行業轉型速度放緩、計算伺服器需求疲軟等因素影響表現，但期內儲存裝置、軟件、高性能計算等業務均有所增長，有信心下半財年業務收入和盈利會有改善。

未來3年擬增投10 億 加速部署AI 技術

至於由個人電腦（PC）、平板電腦、智能手機等組成的智能設備業務（IDG），盈利按年減少39.2%至6.5億元。聯想執行副總裁、IDG總裁Luca Rossi認為，PC市場需求低迷的情况已於今年上半年見底，並基於渠道庫存愈趨正常、潛在需求增加，以及去年基數原因，預計下半年可恢復按年增長。他又指，市場對具AI功能的硬件工具需求增加，以及2024至2025年踏入換機周期，認為集團業務將受惠其中。

人工智能（AI）方面，楊元慶表示，集團計劃未來3年將進一步投入10 億元，以加速部署AI 技術和應用，包括AI的設備、基礎設施以及行業解決方案。他又稱，集團在AI產品方面，正與微軟、英偉達等伙伴合作。