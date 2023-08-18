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銀娛中期賺29億 率先恢復派息

【明報專訊】銀娛（0027）昨日公布中期業績，受惠於旅遊限制解除及旅客重臨澳門，截至6月底止錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）44億元，按年大增21.93倍，稍勝市場預期；期內更扭虧轉賺29億元。

在一眾濠賭股中，銀娛亦率先在疫情後恢復派息，每股特別息0.2元，約派息近8.74億元。該股股價昨日一度倒升0.57%，惟全日收市仍跌0.38%。

籌備東京開首個海外辦事處

銀娛主席呂志和表示，正籌備在東京開設首個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。他又說，集團淨持現金220億元，除助其彈性管理業務，亦利於長遠的發展計劃。在澳門銀河第三期，除新增全新食肆外，亦於7月起增加新的天峰高額投注區及其他非博彩設施。

銀娛期內的淨博彩及非博彩收益總額分別達119.12億元及22.96億元，分別按年大增近1.9倍及81.8%。若按物業劃分，除了澳門百老匯在上半年錄LBITDA達2000萬元，其餘項目皆見盈利。當中旗艦澳門銀河及星際分別錄得EBITDA達40.18億元及5.78億元，按年分別大增84.99%及扭虧為盈。以華都娛樂場為主的城市娛樂會EBITDA則按年跌63%至約700萬元。建材業務的EBITDA按年增長14%至3.29億元。其手持4.6%的美國永利度假村（美：WYNN）在期內分別錄得未變現收益9.56億元及股息700萬元。

永利澳門虧轉盈 實德環球發盈喜

此外，永利澳門（1128）亦於昨日公布6月底止中期業績，期內受惠於旅遊限制解除，博彩量、酒店入住率及餐廳客流量上升，因此扭虧為盈，錄得股東應佔溢利達8746.7萬元，不派息。期內經調整EBITDA達27.64億元，同樣扭虧。

另外，在澳門經營十六浦綜合度假村的實德環球（0487）亦發出盈喜，受惠於聯營公司十六浦由虧轉盈，加上海外證券投資錄得公平值收益，因此料中期業績會扭虧並賺介乎1.3億至1.7億元。