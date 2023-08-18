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嗶哩嗶哩次季 經調整淨虧損收窄五成

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）公布第二季業績，期內淨虧損按年收窄23%至15億元（人民幣，下同），經調整淨虧損亦按年收窄51%至9.64億元。集團同期宣布，由於部分遊戲延遲推出、IP衍生品及其他非核心業務收入貢獻遜預期，下調全年淨營業總額至225億至235億元，較早前預期的240億至260億元下調6.25%至9.6%。

下調全年淨營業總額最多近一成

集團昨績前收市報124元，升0.6%，績後美股（美：BILI）盤前一度急升近8%。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，集團持續提升商業化效率，上季廣告收入按年升36%，同時用戶保持高參與度，上季日均活躍用戶（DAU）按年增加15%至9650萬，日均使用時長為94分鐘，總使用時長按年增長22%。他強調，今年下半年及未來首要任務仍是實現收入和社區的高質量增長，致力達向盈虧平衡目標邁進。

集團第二季淨營業額總額為53億元，按年升8%。分部業務方面，由於增值服務（包括直播及其他增值服務）單個付費用戶產生的平均營業額增加，帶動增值服務收入按年升9%至23億元；廣告收入升36%至16億元，主要受廣告產品改善及廣告效率提升所致。不過，由於上季缺少新遊戲推出及個別遊戲收入下降，移動遊戲收入按年減少15%至8.91億元；轉授電競賽事版權的收入減少，亦拖累IP衍生品及其他業務收入按年減少10%至5.39億元。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，上季通過提升經營效率帶來更高槓桿效應，期內毛利按年大升66%，帶動毛利率亦提升至23%。他表示，期內總運營費用和銷售及營銷費用分別按年下跌下降14%和22%，帶動經調整淨虧損按年收窄，未來將繼續推進相關舉措以提高毛利表現。