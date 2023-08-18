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美10年期債息升穿4.3厘 金融海嘯後最高 美股早段窄幅上落

【明報專訊】美聯儲公布的7月會議紀錄顯示，多數官員認為通脹仍存在顯著上行的風險，可能需要進一步加息；部分官員更表示，就算最終開始減息，縮表不一定需要停止。美聯儲官員的鷹派取向，推動債息上漲。被視為「全球資產定價之錨」的美國10年期國債孳息率，周三收報4.258厘，是2008年6月（即金融海嘯爆發前）以來的最高收市水平，昨續升穿4.3厘水平。美股三大指數在周三下滑後，昨早段窄幅上落。日韓及歐洲股市昨普遍下跌。

由於美國10年期國債孳息率仍遠低於美聯儲設定的短期利率水平，部分市場人士認為長債息率仍有上升空間。美國前財長薩默斯警告，美國10年期國債孳息率未來10年均值可能達4.75厘，高於過去20年的水平。美國30年期國債孳息率昨晚高見4.325厘，是2011年中以來高位。

薩默斯警告未來10年均值或達4.75厘

彭博全球主權債券總回報指數的孳息率，在周三升至3.3厘，是2008年8月以來最高的息率水平，反映市場對央行快將停止加息的樂觀情緒已逐漸扭轉。英國的10年期國債孳息率昨晚亦漲至4.75厘，是2008年以來高位。

市場人士憂慮，當投資者要求更高的長債孳息率來彌補通脹風險，風險資產價格可能下滑。此外，債息高企繼續影響金價表現。12月交割的黃金期貨，午夜前跌至每盎司1926美元。截至周三已連續8個交易日下滑，為逾6年來最長跌浪。現貨金昨午夜前在每盎司1893美元左右，接近3月中的低位。

美聯儲7月的會議紀錄顯示，多數官員認為通脹仍遠高於長期目標，且勞動力市場仍然緊張，對抗通脹仍未能結束，可能需要額外的緊縮措施。與此同時，部分官員認為加息過高的風險正在上升，反映官員對進一步加息趨於審慎。不過，會議紀錄又指出，就算未來減息，縮表不一定需要停止。減息和縮表往往被視為作用相反的政策，但部分官員認為兩者可同時並行。美聯儲主席鮑威爾在內的官員曾談論過這觀點，但可能會為美聯儲對外溝通帶來挑戰。

美聯儲會議紀錄：或需額外緊縮措施

縮表（減少美聯儲債券持有量）的過程，被稱為量化緊縮（QT），通常被視為收緊貨幣政策的策略。減息的作用剛好相反，目的是刺激經濟，例如新冠疫情之初，美聯儲減息至接近零水平。不過未來的減息措施，是要避免政策過度收緊導致經濟低迷。一些官員因此認為，進行此類減息可能毋須影響縮表進程。

根據美聯儲6月發布的經濟預測，官員預計明年某個時候開始減息。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）上月表示，若只是把利率恢復到中性水平，就毋須限制縮表，預期美聯儲在一段時間內仍會繼續縮表。直至8月初，美聯儲的資產負債表規模，已較去年接近9萬億美元的峰值，縮減近1萬億美元。

（綜合報道）

[國際金融]