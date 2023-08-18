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日圓見9個月低 市場關注干預風險

【明報專訊】美、日利差擴大，日圓兌每美元昨低見146.56，再現9個月新低；每百日圓兌港元跌至5.35算。匯價跌穿日本政府及央行去年9月入市干預的水平，令市場關注政府干預的風險，正密切注視日本官員的發言，尋找當局可能入市干預的線索。

SMBC日興證券的報告指出，日本當局可能會避免干預，因為在當前環境作用不大，考慮到美元與日圓兌換的每日交易總額約為130萬億日圓（約7萬億港元），就算每天進行約3萬億日圓（約1608億港元）的干預，也可能不會產生顯著效果。瑞穗證券分析，日圓是緩慢下滑，並非急劇波動，而且日圓並非唯一貶值的貨幣。由於當前匯市主要由美元強勢所驅動，要干預並非易事。

日圓雖貶 上月出口逾兩年首下滑

雖然日圓疲軟，但日本出口仍然轉弱，7月出口額按年跌0.3%，是逾兩年來首次出口額按年下滑。歐美與日本對華技術出口收緊之際，日本7月半導體製造設備等出口額按年跌26.6%。從不同市場來看，日本上月對亞洲的出口額按年跌近37%，而對華出口減少13.4%。

不過由於歐美對日本汽車的需求強勁，令日本對亞洲的出口跌幅，基本上由對歐、美的出口增長所抵消。但亞洲佔日本出口額五成，令市場人士關注到亞洲需求轉弱對日本的影響。此外，受能源價格下跌等影響，日本7月進口額按年減少13.5%。在出口額減去進口額後，日本7月仍錄得787億日圓（約42億港元）的貿易逆差。

星上月非石油出口跌兩成 遜預期

此外，新加坡7月非石油出口按年跌20.2%，大於市場預期的14.4%跌幅，是連續第10個月下跌。該國上月電子產品出口按年跌幅擴大至26.1%，而非電子產品出口亦按年跌18.5%。

（綜合報道）

[國際金融]