彭博：Tesla改款Model 3 最快下月中國量產

據知情人士指出，Model 3的改款車型，其外觀設計和內飾都有調整，整體更為簡潔，在全速生產後，整體成本將低於當前車型。為迎接改款車上市，Tesla連番減價，加快清理庫存。

通脹高企之際，沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）標榜價格較低的糧油雜貨，對消費者仍具吸引力。在截至7月28日的第二財季，沃爾瑪在美國的同店銷售額（剔除汽油銷售）增長6.4%，遠高於分析師預期的4.1%升幅。

此外，沃爾瑪第二財季的美國電商業務銷售額亦按年增長24%。

三星次季減持ASML 套現22億美元

沃爾瑪形容，第二財季的電子產品和家居用品等價格較高的商品銷售「略有改善」。沃爾瑪季度收入按年增長5.7%至1616億美元，經調整每股盈利1.84美元，無論收入及每股盈利均高於分析師預期。沃爾瑪上調整個財年的收入及盈利增長預測。

另外，三星電子（韓：005930）在第二季將荷蘭光刻機巨頭ASML（荷：ASML；美：ASML）的持股削減一半以上。

《韓國經濟日報》的消息指出，三星從中套現約22億美元，這些資金將用於投資晶片生產線。三星正積極擴張晶片代工業務，與台積電競爭。

（綜合報道）

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