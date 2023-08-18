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台北買樓收租 宜選名校區

【明報專訊】台灣樓價和生活指數低，生活文化、語言也是吸引港人移居台灣的原因。近年台北新型樓盤供應量多達8萬伙，樓盤數量過多，導致台北價格稍跌。然而，台北市仍是唯一匯聚政治、文化、經濟、醫療的核心地區，此區的樓盤難以被其他地段的樓盤所取代，而且台北市的土地供應買少見少，所以每年推出的新建房屋數量有限，只要樓價稍降，便會吸引更多人入市。台灣有為數不少的留學生，而學校所提供的宿舍牀位出現供不應求的情况。打算買樓收租的投資者除了參考留學生人數之外，亦會選擇傳統名校或是名列前茅學校附近的樓盤，這些學生租屋需求較高的地段是收租佳選。

不少港人都喜歡投資台灣物業市場，其中以新北市、台北市和新竹縣的樓盤最受港人歡迎，因為相對較易入市，而且這些地區極具市場潛力，匯聚了高收入和高消費的目標群眾，家庭年收入在全台名列前茅，印證當地強勁購買力。台灣置業選擇繁多，除了樓盤價格稍高的台北之外，台中、台南、台東屬比較廉宜的選擇。如想在北部置業，可考慮新發展區的樓盤，例如淡水區、林口區、板橋區等。高雄是不錯的次選，較台北、台中等具備更大的樓市升值潛力。

名校附近樓盤 學生租屋需求高

台北市敦化南路一帶雖為購物區，但大型品牌及店舖不算多，因此不像西門町、公館等主要購物區那麼熱鬧，只要離開大街轉入民居，就不覺得身處於市中心了。此地區樓盤擁有交通優勢，樓價水平較高，屬中產水平，屬中產置業首選。信義區是台北市近年重點發展地區，新樓盤附近有眾多大型商場、品牌及商業機構進駐，而且周邊有多個捷運站，包括市政府站、國父紀念館站等，因而令區內樓盤價格急升，更出現市值近億元新台幣的分層單位。如果資金充足，又打算買樓投資，信義區是不錯選擇。如想物色平價的台灣樓盤，則可考慮新北市中和區及永和區，兩區鄰近台北市，雖有捷運中和線連接，但區內規劃較老舊，大型商戶較少，樓價相對較低。

「地上權」年限一般50年 到期政府收回土地

台灣樓盤買賣跟香港的情况不同，當地現時是以建築面積作為銷售面積，因為台灣處於地震帶，對樓宇建築會有一定的規限，所以實用面積一般只有65％至70%。投資者須留意，一般台灣物業年期是永久的，但市場仍會有部分物業屬於非永久年期，稱為「地上權」，年限一般是50年，到期後政府便會回收土地，購買這些物業就等同租住政府的土地，相對較沒有保障。

一些台灣當地經濟學家對經濟形勢顯得悲觀，包括台灣經濟研究院院長張建一，他最近表示，台灣今年必須「非常努力」才能將國內生產總值（GDP）增長推至2%。尤以出口表現疲軟，將台灣GDP增長預期下調至2%以下，並儘管加息周期暫停，但仍對房地產市場的信貸並未放鬆，以抑制房地產價格。台灣政府預測當地經濟增長十分謹慎。早前央行公布已將2023年GDP增長預期從3月份的2.21%下調至1.72%。

今年立法院三讀通過《平均地權條例》修正案，是次修正案內容是要針對防止房屋炒賣提出5項修正，目的使樓市交易秩序更健全。由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，將會拉近彼此的價格差距。豪宅市場交易量預料將縮減，據統計2019至2020年買樓宗數51.8萬宗，買家購置約2.3萬宗，購置佔比約4%，不過法人購屋數量有38%是購置4房以上。新樓的供應明顯減少，導致新舊樓價的差距拉大。品牌建商的地位更加穩固，令旗下物業售價更高。若不考慮樓價升值，消費者可能選擇小建商的產品。

此外，政府推土地限貸限期開發命令的實行對樓市做成顯著影響。現時，小建商的市場份額已經大幅縮小，大建商控制了主導權。此情况使得投資者變得謹慎，主要市場以上車客及小家庭為主。由於青安房貸利率下降和貸款期限延長至40 年，首購房在市場上的地位已經明顯增強。原本的預售屋買盤收縮，加上預售屋轉售市場的追價能力減弱，使得二手樓的市場競爭力提高。選舉前，房地產市場的動盪和成交量下滑已經是明顯的趨勢。在選舉前的這段期間，市場的表現主要將依賴個別樓盤速銷反應。當然，只要樓盤地點適當，價格合理，才有可能受到市場歡迎及銷情理想。

房地產市場供應減 價格差距擴大

整體來說，台灣的房地產市場正在面臨一個新的挑戰期，供應減少、價格差距擴大，以及大小建商間的競爭均導致市場環境變得更加複雜，投資者或新移居當地的海外人士要審慎選擇。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 環球樓市]